美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

中國海警和民兵船3月23日攔阻菲律賓補給船（中）前往仁愛礁。（中央社）

美日菲峰會引發中國強烈反應，中國外交部批評美日菲聯合聲明是針對中國的肆意抹黑攻擊，接連召見日本 和菲律賓駐華使節提嚴正交涉，陸駐三國大使館也均發聲。中國學者認為，中國下一步將不會對美採取強硬手段，但會向鄰國日本和菲律賓加碼施壓，尤其在南海議題上，會對實力較弱的菲律賓更為強勢。

拜登 總統10日在白宮與日本首相岸田文雄 舉行會談並發表聯合聲明，承諾將加強美日軍事同盟。隔天舉行的美日菲三國領導人峰會上，美國也重申對日菲同盟承諾，三方對中國在南海「危險和咄咄逼人的行為」表示嚴重關切，並呼籲和平解決台灣問題。

聯合早報引述南京大學國際關係學院執行院長朱鋒指出，從中國的角度出發，岸田文雄的說法不僅是栽贓陷害，更是惡意醜化。「更讓中國生氣的是，日本作為亞洲大國和世界第三大經濟體，完全和美國捆綁在一起，肆無忌憚地攻擊中國。」

朱鋒認為，岸田訪美對中國是個重要提醒，即中國的國際戰略環境形勢變化已超越中美戰略競爭，「中美關係之外的第三方因素，更需要中國去協調、化解。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江認為，中國目前力求保持與美國關係穩定，不大可能對美國採取強硬態度，「更可能針對日本和菲律賓這些鄰國施壓，尤其是實力較弱的菲律賓」。

李明江預估，中國接下來可能會在南海爭端中「以更加強勢的手段應對菲律賓」，讓菲律賓領導人感覺處於兩難境地。

中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上，批判美日菲聯合聲明是針對中國的肆意抹黑攻擊，並反駁岸田文雄在美國國會演講時稱「世界面臨的最大挑戰來自中國」的說法，指美日拉幫結夥搞「小圈子」，挑動集團對抗，才是地區和平穩定面臨的真正挑戰。

毛寧還說，日本、菲律賓當然可以與其他國家發展正常關係，但不要把陣營對抗引進本地區，更不得以損害他國利益為代價搞三邊合作。她也重申中國在東海、南海的活動正當合法、無可非議。