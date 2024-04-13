德國大眾擴大中國業務 宣布投資25億歐元

2023年4月18日中國上海車展上的大眾汽車充電樁。 (路透)

德國 大眾汽車公司11日宣布，將投資 25億歐元（約26.65億美元）擴大在中國的業務。

法廣報導，大眾汽車在中國長期擁有最暢銷汽車品牌的頭銜，但在2023年德國大眾被專注於電動車 型的中國製造商比亞迪所取代。

德國大眾汽車製造商已投資數百億歐元確保向電動汽車轉型。例如，在中國，該公司去年收購了當地製造商小鵬汽車的少數股份。

德國大眾汽車集團在一份新聞稿中表示，這筆25億歐元的新投資將用於擴大其在安徽省（東部）省會合肥的生產和創新中心。

大眾汽車表示，這將提高其研發能力，也將有助於為目前正在與XPeng合作開發的兩款車型的設計提供資金。

大眾汽車高管拉爾夫-布蘭德施泰特（Ralf Brandstaetter）在新聞稿中表示：「通過『在中國，為中國』戰略，我們有了一個堅實的計畫，我們正在加速調整我們的活動，更加關注客戶，加速和發展更多的本地化業務。」他還說，「對（合肥）生產基地的追加投資彰顯了我們迅速增強本地創新實力的雄心壯志。」

據報導，大眾汽車進入中國已經40年了。該集團上個月發布的業績顯示，去年其在中國的銷售額略有增長，但增速較2022年有所放緩。