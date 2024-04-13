中推「國9條」提高主板、創業板上市標準 專家：有助多頭

中國國務院12日印發資本市場第三個「國九條」，提到要嚴把發行上市准入關口。圖為股民關注股市大盤。(中新社資料照片)

中國國務院 12日印發「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，共九個部分，是資本市場第三個「國九條」。內容提到要嚴把發行上市准入關口，提高主板、創業板上市標準，加大退市監管力度，進一步嚴格強制退市標準等。專家指出，這次國九條背景和意義重大，真正的多頭可能正在孕育之中。

這次是繼2004年、2014年兩個「國九條」之後，國務院每隔十年再次發布的資本市場指導性文件。

財聯社報導，綜合來看，2004年「國九條」頒布的背景是在股權分置改革之前非流通股引發諸多問題，市場長期低迷的背景下提出；2014年「國九條」是在中小投資 者缺乏保護的背景下提出；這次是強化投資人保護、市場公平，增強市場內在穩定性的脈絡下提出。

資本市場人士指出，這次國九條背景和意義重大，歷史來看，2004年、2014年以及針對資本市場高質量發展的第三個「國九條」，前兩次之後出現2007年滬指攻上6124點、2015年的5178點，相信本次真正的多頭在孕育之中。

「意見」要求，要嚴把發行上市准入關口，提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準，擴大現場檢查覆蓋面，強化發行上市全鏈條責任，加大發行承銷監管力度，嚴查欺詐發行等違法違規問題。

要加強證券 基金機構監管，強化股東、業務准入管理，積極培育良好的行業文化和投資文化，完善行業薪酬管理制度，堅決糾治不良風氣，推動行業回歸本源、做優做強。

「意見」又提出，要嚴格上市公司持續監管，構建資本市場防假打假綜合懲防體系，嚴厲打擊各類違規減持，強化上市公司現金分紅監管，推動上市公司提升投資價值。證監會主席吳清表示，相對前兩個「國九條」，本次「國九條」有三大特點，一是充分體現資本市場的政治性、人民性；二是充分體現強監管、防風險；三是充分體現目標導向、問題導向。

此外，證監會機構司司長申兵表示，去年底各類專業機構投資者共持有A股流通市值人民幣16兆元(約2.2兆美元)，五年增長一倍多，持股占比從17%提高到23%。但總體上看，資本市場的中長期資金總量仍然不足，配套機制還不夠完善，「長錢長投」的政策環境沒有完全形成。

申兵表示，證監會正在會同相關主管部門，研究制定具體的工作舉措，加快形成合力，引導各類中長期資金提高權益投資規模。