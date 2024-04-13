我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

中推「國9條」提高主板、創業板上市標準 專家：有助多頭

記者林宸誼／綜合報導
中國國務院12日印發資本市場第三個「國九條」，提到要嚴把發行上市准入關口。圖為股民關注股市大盤。(中新社資料照片)
中國國務院12日印發資本市場第三個「國九條」，提到要嚴把發行上市准入關口。圖為股民關注股市大盤。(中新社資料照片)

中國國務院12日印發「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，共九個部分，是資本市場第三個「國九條」。內容提到要嚴把發行上市准入關口，提高主板、創業板上市標準，加大退市監管力度，進一步嚴格強制退市標準等。專家指出，這次國九條背景和意義重大，真正的多頭可能正在孕育之中。

這次是繼2004年、2014年兩個「國九條」之後，國務院每隔十年再次發布的資本市場指導性文件。

財聯社報導，綜合來看，2004年「國九條」頒布的背景是在股權分置改革之前非流通股引發諸多問題，市場長期低迷的背景下提出；2014年「國九條」是在中小投資者缺乏保護的背景下提出；這次是強化投資人保護、市場公平，增強市場內在穩定性的脈絡下提出。

資本市場人士指出，這次國九條背景和意義重大，歷史來看，2004年、2014年以及針對資本市場高質量發展的第三個「國九條」，前兩次之後出現2007年滬指攻上6124點、2015年的5178點，相信本次真正的多頭在孕育之中。

「意見」要求，要嚴把發行上市准入關口，提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準，擴大現場檢查覆蓋面，強化發行上市全鏈條責任，加大發行承銷監管力度，嚴查欺詐發行等違法違規問題。

要加強證券基金機構監管，強化股東、業務准入管理，積極培育良好的行業文化和投資文化，完善行業薪酬管理制度，堅決糾治不良風氣，推動行業回歸本源、做優做強。

「意見」又提出，要嚴格上市公司持續監管，構建資本市場防假打假綜合懲防體系，嚴厲打擊各類違規減持，強化上市公司現金分紅監管，推動上市公司提升投資價值。證監會主席吳清表示，相對前兩個「國九條」，本次「國九條」有三大特點，一是充分體現資本市場的政治性、人民性；二是充分體現強監管、防風險；三是充分體現目標導向、問題導向。

此外，證監會機構司司長申兵表示，去年底各類專業機構投資者共持有A股流通市值人民幣16兆元(約2.2兆美元)，五年增長一倍多，持股占比從17%提高到23%。但總體上看，資本市場的中長期資金總量仍然不足，配套機制還不夠完善，「長錢長投」的政策環境沒有完全形成。

申兵表示，證監會正在會同相關主管部門，研究制定具體的工作舉措，加快形成合力，引導各類中長期資金提高權益投資規模。

投資 國務院 證券

上一則

馬爾地夫將用人民幣進口結算 也能刷支付寶

下一則

6國10人申借中「嫦5月壤」 半數來自美 若通過將成罕見案例

延伸閱讀

中國公布第3個「國九條」 強力監管股市防風險

中國公布第3個「國九條」 強力監管股市防風險
石油巨擘轉向生產塑膠 專家警告未來幾年將有龐大供應過剩

石油巨擘轉向生產塑膠 專家警告未來幾年將有龐大供應過剩
專家：灣區辦公室市場 至少低迷10年

專家：灣區辦公室市場 至少低迷10年
凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚