會晤王文濤後 義外長：中義擬開通上海威尼斯直飛航線

中國商務部長王文濤11日與義大利副總理兼外長塔加尼在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。（取自中國商務部網站）

義大利 副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）11日與中國商務部 長王文濤，在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。塔加尼在會後記者會表示，儘管義大利退出了中國「一帶一路 」倡議，但義大利和中國仍打算加強貿易，這次會議讓雙邊關係「向前邁進了一步」。他還透露，兩國擬開通上海和威尼斯直飛航線。

這場會議是義大利去年12月底退出「一帶一路」後，兩國首度舉行高階商務對談。綜合俄通社、法新社報導，塔加尼在會後記者會表示，與北京的帶路協議沒有產生義大利預期的經濟成果，但義大利的退出「並不是對中國的敵視行為」。

塔加尼補充說，義大利和中國已決定召開義中經濟合作混委會年度會議，以「加強雙邊貿易」作為其「戰略夥伴關係」的一部分。他並指出，義大利總統和總理即將訪問北京，也證實了義大利希望在戰略層面開展合作的願望。

南華早報早前報導，義大利駐華大使安博思表示，在中義建立全面戰略夥伴關係20週年之際，中國政府已邀請義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）和總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今年訪華。

此外，塔加尼提到，有鑒於義大利即將在米蘭、柯蒂納戴比索舉辦2026年冬奧，以及發展旅遊業，雙方在會議中同意在上海和威尼斯之間開通一條航線的想法，並指政府已批准，航空公司將在談判後作出決定。