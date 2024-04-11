葉倫才剛走 美追究中援俄責任 再列6中企入黑名單

中國國家主席習近平9日在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（新華社）

美國財政部長訪華結束前腳剛走，美政府昨又以「國家安全」等為由宣布把6個中國實體及3個俄羅斯 實體列入出口管制清單；美並再度警告將追究中國在烏克蘭 戰爭中援助俄羅斯的責任。中國外交部昨強硬回應，批評這又是美國濫用國家力量打壓中國企業，並稱中俄有權開展正常的經貿合作，不接受指責和施壓；在烏克蘭問題上，中國積極勸和促談立場從未改變。

據環球網報導，綜合路透、塔斯社等多家外媒10日報導，根據美國商務部 下屬機構工業和安全局發布的消息，該部門以「國家安全」和外交政策問題為由，決定把11個來自俄羅斯、中國以及阿拉伯聯合大公國的實體列入出口管制清單，其中有3個來自俄羅斯，6個來自中國，2個來自阿聯。路透稱，美方決定對這些實體實施貿易限制。

而此前，據美商務部下屬機構工業和安全局當地時間2月23日發布消息，該部門決定把93個來自俄羅斯、中國、土耳其等多個國家的實體列入「實體清單」，原因是「支持俄羅斯對烏克蘭發起的特別軍事行動」。這93個實體中，有8個來自中國。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇當時回應稱，這是典型的經濟脅迫行為，美方應當立即糾正錯誤做法，停止遏制打壓中國企業。

除了上述對中俄兩國的新貿易限制，據美國之音報導，美副國務卿坎伯（Kurt Campbell）9日警告稱，如果莫斯科在烏克蘭戰爭取得進展，美國將追究中國的責任。坎伯表示，中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭的支持，將使美中關係的穩定受到威脅。「我們已經直接告訴中國，如果這種情況持續下去，將對美中關係產生影響。我們不會袖手旁觀。」

中國外交部長王毅9日在北京同俄羅斯外長拉夫洛夫舉行會談。（新華社）

對此，中國外交部發言毛寧昨天在外交部例行記者會上表示，在烏克蘭危機問題上，中國一貫秉持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，中國一直為此發揮建設性作用。並指「中國和俄羅斯有權開展正常的經貿合作，這種合作不應當受到干擾和限制，中方也不接受指責和施壓。」

另據彭博報導，俄羅斯聯邦中央銀行最新報告顯示，人民幣3月份在當地外匯市場交易中所占比重達53%，再度創下新高，而2月這一數據為46.6%；同時，在場外交易中的占比也創下39.6%的新紀錄。

報導分析，在俄烏戰爭爆發和美國及其盟友隨後對其實施制裁之後，俄羅斯試圖迅速降低美元和歐元在其經濟中的作用，將貿易從歐洲轉向亞洲。俄國中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）當地時間8日透露，過去一年，以美元或歐元以外的貨幣結算的占比從39%上升到67%。「現在支付使用的貨幣基本上是盧布和人民幣，美元和歐元的占比幾乎減半。」