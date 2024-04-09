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中國歐盟商會前主席：中國造出了「帶輪子的手機」 魔力十足

中國新聞組／北京9日電
中國歐盟商會前主席伍德克。(路透)
中國歐盟商會前主席伍德克。(路透)

中國歐盟商會前主席伍德克（Joerg Wuttke）在專訪裡表示，中國的電動車技術突飛猛進，「製造了帶著輪子的手機」，是「中國魔力」的體現。他還呼籲西方保持與中國的溝通，因為對西方來說，危險在於正在與中國失去聯繫。另根據德國媒體報導，預計下周跟隨德國總理蕭茲訪華的企業名額競爭激烈，有德國工商界人士表示，「德企對全球日益增長的保護主義感到非常擔憂」。

觀察者網報導，香港「南華早報」8日刊登伍德克的專訪，在華生活超過30年的他曾任德國對外貿易協會主席。

談到數十年來中國的發展，伍德克稱，最重要的變化就是汽車業，從過去從西方取經，到現在中國已經超越製造汽車的階段，「開發出了電動車，他們向我們展示瞭如何製造帶著輪子的手機。這正是中國的魔力」。

報導指，伍德克認為，歐盟企業在華投資仍然不夠，中國可以在創新方面提供很多東西，如果一家公司想要具有全球競爭力，就必須到「健身中心中國」來。

對於美國鼓吹「去風險」，伍德克警告，與中國失去聯繫對西方來說才是危險的。

另據香港文匯報報導，德國「商報」指出，德企高層對於跟隨蕭茲訪華的代表團席次競爭非常激烈。而德國工商大會總經理萬斯萊本（Martin Wansleben）對「美國之音」表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，「德企非常擔憂全球日益增長的保護主義」。

德國 電動車 蕭茲

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