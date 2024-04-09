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TikTok在歐洲政界「真香」？德總理蕭茲訪中前開帳號：不會跳舞

中國新聞組／北京9日電
德國總理蕭茲在訪中前開通了TikTok帳號，並上傳影片。(抖音截圖)
德國總理蕭茲在訪中前開通了TikTok帳號，並上傳影片。(抖音截圖)

訪中之前，德國總理蕭茲8日正式入駐TikTok並上傳首支影片，分析指出，包括法總統、德總理、英防相等，愈來愈多歐洲政治人物不顧國安、虛假消息等疑慮，在中國公司「字節跳動」所開發的平台上擁有帳戶，TikTok已成歐洲領導人的「時尚單品」，中媒稱「TikTok在整個歐洲政界真香」。

@teambundeskanzler

Wir sind genauso überrascht wie ihr! (Und ja, der Bundeskanzler ist jetzt wirklich auf TikTok) #Bundeskanzler #Kanzler #OlafScholz

♬ The Funny Bassoon - Eitan Epstein Music

法廣網報導，德國總理發言人Steffen Hebestreit表示，透過TikTok，總理府打算「增加向公民提供的訊息」。發言人強調，這個帳戶「將使我們能夠讓民眾了解政府工作的幕後情況」，他並說，在蕭茲宣布對中國進行為期三天的訪問的同一天，推出帳戶是個好「機會」。

路透報導，蕭茲也同時在社群媒體X平台發文：「我不會跳舞。我保證。」據信，TikTok用戶起初多用來分享簡短的舞蹈影片或各種挑戰遊戲。

蕭茲用他的TikTok新帳號「總理團隊」（TeamBundeskanzler）發布首支影片，以低沉緩慢的低音管為背景音樂，一個放在沙發上的公事包映入觀眾眼簾，接著鏡頭一轉，畫面帶到坐在辦公桌前的蕭茲。

截至8日晚間，蕭茲的TikTok已有約9000名粉絲。不過，這仍遠低於在TikTok相當活躍的極右派「德國另類選擇黨」（AfD），該黨的TikTok粉絲超過41萬1000人。在德國，高級政界人士接受TikTok是新趨勢。德國16歲的年輕人享有投票權，對德國政客爭取年輕選民尤其迫切。

據報導，隨著6月歐洲議會選舉臨近，TikTok愈發成為歐洲政客爭奪下一代選民的關鍵戰場。

然而，TikTok在西方也日益受到嚴格檢視，因為外界擔心位於北京的「字節跳動」擁有TikTok，恐使該平台用戶的數據最終落入中國政府手中。儘管如此，仍有不少歐洲政治人物對TikTok趨之若鶩，認為觸及年輕選民的必要性超過安全隱憂。

例如，37歲的候任愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）於2021年3月開始使用TikTok，是最早一批使用TikTok的歐洲政治人物。

@simon_harristd

A big thank you for your support! The last few days have been a whirlwind. I just want to thank you all for your support and encouragement. It means a lot to me. If given the opportunity I will do everything I can to make the country a better place for all. #fyp #foryou #thankyou

♬ original sound - Simon Harris

另一位擁有TikTok帳號的歐洲政治人物是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），他2020年開始使用TikTok後，迄今坐擁超過400萬名粉絲。

@emmanuelmacron

Vous m'avez posé vos questions. Celle qui revient le plus : Pourquoi aider l'Ukraine ?

♬ son original - Emmanuel Macron

TikTok 蕭茲 德國

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