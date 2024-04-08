我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

遵守美要求 ASML將拒絕中國維修需求

中國新聞組／北京8日電
美國要求晶片製造巨頭艾司摩爾(ASML)停止為中國客戶提供部分售後服務，不過，有跡象顯示，荷蘭會在出口限制上與華盛頓保持一致。(歐新社)
美國要求晶片製造巨頭艾司摩爾(ASML)停止為中國客戶提供部分售後服務，不過，有跡象顯示，荷蘭會在出口限制上與華盛頓保持一致。(歐新社)

美國拜登政府日前傳出要求荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾（ASML）停止為中國客戶提供部分設備的維修服務，讓荷蘭方面感到為難。不過路透再度報導，有跡象顯示，荷蘭仍將繼續遵守華府對中國的出口管制。

中央社引述路透報導，對於美方的要求，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）領導的政府不願做出一體適用決定，但荷蘭未來核准中國提出的晶片設備維修要求的步調會很慢，並且會迅速拒絕。

被視為下一屆北大西洋公約組織（NATO）秘書長熱門人選的呂特，上周在北京與中國國家主席習近平會面時，雙方曾對艾司摩爾一事展開討論。對於荷蘭政府是否會拒發相關許可給艾司摩爾的中國客戶，會後呂特未直接作出回應。習近平則向中國官媒表示，他已經警告呂特，應避免與中國「脫鉤斷鏈」。

法國補貼太陽能板削弱中企

除了晶片，中國電動車產業在歐盟也面臨不公平補貼的調查。中國商務部長王文濤7日抵達法國巴黎並舉行會談，預料會談到相關調查，以及中國平價電動車對歐洲出口快速增加等事項。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）8日將和王文濤舉行會談。據觀察者網引述據彭博報導，勒麥爾5日表示，政府將通過提供補貼、修訂碳含量標準等方式支持法國國產太陽能電池板，以削弱中國光伏製造商在歐洲占據的主導地位。

報導稱，勒麥爾在法國南部參觀一光伏園區時表示，「我們需要一個太陽能作戰計畫」，法國太陽能電池板生產部署水平遠低於其長期目標，急需「加速」進程。他說這些新措施「就是我們在電動汽車領域所做的，中國製造的汽車在法國的所占比例已經下降了一半」。

彭博指，太陽能電池板關乎法國能源轉型，修訂新規、提供補貼……都意在削弱中國光伏製造商在歐洲的主導地位。

晶片 電動車 習近平

上一則

刺激房市 逾30市挺「舊換新」北京建商促銷：買房送煙台海景房

下一則

「以為要死了」 清明收假 杭州車站擠爆險釀踩踏

延伸閱讀

路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務
收緊光刻機後 美再施壓ASML：不准「維修」售中設備

收緊光刻機後 美再施壓ASML：不准「維修」售中設備
艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人

艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人
習近平晤荷相強硬表態：脫鉤斷鏈沒出路

習近平晤荷相強硬表態：脫鉤斷鏈沒出路

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相