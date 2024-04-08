遵守美要求 ASML將拒絕中國維修需求

美國要求晶片製造巨頭艾司摩爾(ASML)停止為中國客戶提供部分售後服務，不過，有跡象顯示，荷蘭會在出口限制上與華盛頓保持一致。(歐新社)

美國拜登政府日前傳出要求荷蘭晶片 設備巨擘艾司摩爾（ASML）停止為中國客戶提供部分設備的維修服務，讓荷蘭方面感到為難。不過路透再度報導，有跡象顯示，荷蘭仍將繼續遵守華府對中國的出口管制。

中央社引述路透報導，對於美方的要求，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）領導的政府不願做出一體適用決定，但荷蘭未來核准中國提出的晶片設備維修要求的步調會很慢，並且會迅速拒絕。

被視為下一屆北大西洋公約組織（NATO）秘書長熱門人選的呂特，上周在北京與中國國家主席習近平 會面時，雙方曾對艾司摩爾一事展開討論。對於荷蘭政府是否會拒發相關許可給艾司摩爾的中國客戶，會後呂特未直接作出回應。習近平則向中國官媒表示，他已經警告呂特，應避免與中國「脫鉤斷鏈」。

法國補貼太陽能板削弱中企

除了晶片，中國電動車 產業在歐盟也面臨不公平補貼的調查。中國商務部長王文濤7日抵達法國巴黎並舉行會談，預料會談到相關調查，以及中國平價電動車對歐洲出口快速增加等事項。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）8日將和王文濤舉行會談。據觀察者網引述據彭博報導，勒麥爾5日表示，政府將通過提供補貼、修訂碳含量標準等方式支持法國國產太陽能電池板，以削弱中國光伏製造商在歐洲占據的主導地位。

報導稱，勒麥爾在法國南部參觀一光伏園區時表示，「我們需要一個太陽能作戰計畫」，法國太陽能電池板生產部署水平遠低於其長期目標，急需「加速」進程。他說這些新措施「就是我們在電動汽車領域所做的，中國製造的汽車在法國的所占比例已經下降了一半」。

彭博指，太陽能電池板關乎法國能源轉型，修訂新規、提供補貼……都意在削弱中國光伏製造商在歐洲的主導地位。