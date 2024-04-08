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葉倫「拎包大媽」訪中 「親民」裝扮刺痛了誰？

中國新聞組／北京8日電
美國財政部長葉倫4日搭機飛抵廣州，她下機時的模樣引發許多中國網友關注。(路透)
美國財政部長葉倫4日搭機飛抵廣州，她下機時的模樣引發許多中國網友關注。(路透)

正在中國訪問的美國財政部葉倫，4日下機後裝扮近日引來中國網民熱議。有網民稱她一副「大媽」模樣：「斜背著包包，手上又拎著一個包包」、「和普通中國農村老太太進城差不多」，展現親民態度。不過看在民族主義網民們的眼裡，認為這是精心設計的一場「鄰家大媽」真人秀，儘管中國官媒對葉倫來訪的報導相對正面，但她「就是舉止優雅的強盜」。

葉倫4日搭機抵達廣州展開為期六天訪華行程。葉倫4日下機時，斜背著包包，手上又拎著一個包包的「大媽」模樣，引起中國網民的興趣。有網民稱「自己拿手提包、背斜挎包，完全沒有財政部長的架子」；「在我們這裡就是鄉長下鄉也得有拎包的」。

美國財政部長葉倫4日搭機飛抵廣州，她下機時的模樣引發許多中國網友關注。(路透)
美國財政部長葉倫4日搭機飛抵廣州，她下機時的模樣引發許多中國網友關注。(路透)

環球時報前總編輯胡錫進6日也在個人微信公眾號發表一題為「葉倫在廣州自己拎倆包，是不是『故意』的？」文章稱，「樸素實為官場最大的名牌，它絕對是『錦上添花』的東西。」不過這篇文章目前已從胡錫進個人微信公眾號刪除。

美國之音報導稱，中國一些觀察人士認為，官媒這次人性化的報導方式釋放出了北京希望進一步緩和與美國關係的信號。

但在中國社媒上，批評葉倫的聲音並不少。對於葉倫在廣州餐館就餐，一條在微博上收獲超過2000讚的評論稱她是「舉止優雅的強盜」，另有評論稱「與其關心葉倫吃什麽，不如關心一下人家打算怎麽難為中國」。

美國財政部長葉倫4日搭機飛抵廣州，她下機時的模樣引發許多中國網友關注。(取材自微...
美國財政部長葉倫4日搭機飛抵廣州，她下機時的模樣引發許多中國網友關注。(取材自微博)

葉倫 微信 財政部

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