環時看葉倫訪華 雖親民欠誠意 促踐行以信為本

葉倫訪華6天，言行舉止表現相當「親民」，但中國輿論不買帳。（路透）

美國財政部長葉倫 訪華6天，目前不僅表示希望看到美國公司繼續在中國取得成功，言行舉止也表現出「親民」。中國官媒環球時報昨發出社評指出，儘管如此，中方仍難看出美方對修復中美關係有多大誠意，且中國輿論對此也不買帳；提醒美方，如果這只是功利性、機會主義式的對華政策，將長期傷害中美雙邊互信，盼看到美方踐行「以信為本」的實際行動。

央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」報導，中國美國商會總裁何邁可昨天談及葉倫此行時表示，在華美國企業很高興看到葉倫在不到12個月時間裡第二次訪華。葉倫與他對話時表示，儘管中美在一些領域存在分歧，但在研究全球金融挑戰風險等很多領域確實達成了合作，以確保中美能準備好應對任何挑戰，「這給了我信心，因為中美正在一起努力」。

何邁可並表示，中國仍然是製造業和全球供應鏈 的重要組成部分，這一點非常重要，葉倫部長說，她希望看到美國公司繼續在中國取得成功。

環球時報社評則指出，葉倫此次訪華為期6天，美方高官對一個國家進行這樣長時間的訪問，是不多見的。美國「政治」雜誌網站認為這是中美關係的一個「重大進展」，新加坡 「聯合早報」也認為中美雙方展現出很強的「政策韌性」。但美方對中方的負面行動一直沒有停止，讓中方很難認為，美國放棄了把中國當做對手打壓的戰略衝動。

社評指出，葉倫訪華的一個細節或許更加值得華盛頓政治精英深思。無論是公開「下館子」、熟練使用筷子，還是言行舉止中表現出的某種「親民」，美方大概希望營造出貼近中國民眾的親和姿態，然而在中國輿論場上，很批評華盛頓的音量仍然很大。這是中國民意的真實反映。如果美方真想從中國獲得什麽「信號」，這樣的民意很值得他們去研究研究。

包括美國媒體在內，世界輿論對中美溝通對話本身近乎一致地偏向積極，包含的一個主要態度還是希望中美關係能穩下來、好起來。有必要提醒華盛頓，如果美方現階段對華政策展現出的相對務實一面，只是功利性的、機會主義式的，那對中美雙邊互信造成的傷害將是長期性的。在葉倫訪華後，我們希望看到美方踐行「以信為本」的實際行動。