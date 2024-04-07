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新華社駁葉倫：「中國產能過剩」說 是美貿易保護主義藉口

中國新聞組／北京7日電
葉倫稱「中國產能過剩害全球」，新華社英文社論駁斥，是在為美國的貿易保護主義政策製造藉口。（路透）
葉倫稱「中國產能過剩害全球」，新華社英文社論駁斥，是在為美國的貿易保護主義政策製造藉口。（路透）

在廣州進行兩天會談後，美國財長葉倫6日表示，她和中國副總理何立峰都同意繼續在全球經濟平衡增長等議題上繼續保持相互溝通，以緩解美方對中國「產能過剩」的憂慮；中國方面則認為此說法是華府在為貿易保護主義找藉口。

德國之聲中文網報導，中國官方媒體新華社在5日晚間刊發一篇英文社論，認為葉倫提出產能過剩問題「是在為美國的貿易保護主義政策製造藉口」，此類言論「旨在破壞中國的國內經濟增長和國際合作，華盛頓應專注於在本國境內培育創新和競爭力，而不是散布恐慌」。「畢竟，現在全世界都知道，在其霸權受到挑戰的領域，華盛頓會毫不猶豫地打著國家安全的幌子，露出貿易保護主義的獠牙。」

據報導，中國政府的官方通稿只提到了在會談中「中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應，雙方同意繼續保持溝通。」

另據中央社報導，葉倫6日與中國國務院副總理何立峰會談，強調中國企業不得為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供實質協助，包括對俄國防工業的支持，否則將有重大後果。專家指出，這代表美國立場出現重大轉變。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀於社群平台推文說道，葉倫此番說法代表美國相關立場出現重大轉變。美國官員私底下表示，中國對俄國的支持已接近「致命性援助」門檻。

美國國務卿布林肯去年接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時曾提到，所謂「致命性援助」包括「從彈藥到武器本身」。中國如果真的向俄羅斯提供致命性援助，將招致「嚴重後果」。

葉倫 德國 俄羅斯

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