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大眾CEO：因沒做好準備 電車領域跟不上中國市場

中國新聞組／北京7日電
大眾汽車CEO布魯姆坦言，在面對中國電動汽車時，大眾「沒有做好準備」。（路透）
大眾汽車CEO布魯姆坦言，在面對中國電動汽車時，大眾「沒有做好準備」。（路透）

德國大眾汽車集團首席執行官奧利弗·布魯姆（Oliver Blume）接受德媒專訪時坦言，大眾「沒有做好準備」，它在電動汽車領域「跟不上」快速增長、千帆競發的中國市場，他說，如果在一個競爭如此激烈的市場，大眾仍能夠維持住10%以上的市場份額，這個成績已然是「非常可觀」了。

德國總理蕭茲本月即將訪華，寶馬、奔馳等多家德國企業高管將組「德企天團」隨行，大眾方面也透露將於4月底到北京參加活動；隨行高管名單還未最終敲定，但已至少有數十人確認參加，且該名單可能還可能繼續增長。

觀察者網報導，今年年初，大眾汽車集團公布了2023年全年銷售數據，在中國陸及香港市場的汽車交付量為324萬輛，同比增長1.2%，與中國市場整體增長5.6%相比，其增幅較弱。雖然大眾仍保持了中國最大汽車品牌的寶座，但在中國本土車企比亞迪的猛烈追擊下，雙方差距進一步縮小。2023年，比亞迪的交付量達到302萬輛，較2022年數據飆升61.9%。

最受關注的純電方面，2023年大眾在華純電動汽車全年共交付約19.18萬輛，同比增長23.2%。這個成績在中國市場整體增量面前依舊微不足道：中國電動車市場去年猛增37%，純電動汽車和插電式混合動力汽車的交付量高達890萬輛。

被問及大眾在華市場份額持續下降，何時才能扭轉局面時，布魯姆承認，「2023年大眾汽車集團仍是中國最大的汽車制造商。但確實，目前我們的電動汽車（在中國市場）無法保持領先地位。」

他同時補充說，大眾沒有為中國電動汽車領域的強勁增長做好準備，但該品牌未來幾年即將發布的新車型將改善目前地位，「我們對此進行了徹底的分析和改進。」

路透報導，談及大眾未來在中國市場份額的目標時，布魯姆給出了一個非常謹慎的態度，他認為，中國新的電動汽車製造商不斷湧現，競爭非常激烈，因此大眾不應該對此抱有「烏托邦式」的期望；但他也表示，「我們希望繼續成為中國最成功的外國汽車製造商，並躋身中國汽車製造商的前三名。」

德國 電動車 蕭茲

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