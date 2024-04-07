被提醒避免成出頭鳥…中車企出海墨西哥 美坐不住了？

墨西哥首都墨西哥城中Vemo計程車營運的比亞迪D1電動車。(取材自觀察者網/視覺中國圖)

「『保持低調。』最近幾周，中國駐墨西哥 大使館官員經常向中資工廠重複這樣的建議。」隨著美國大選將近，從自稱「關稅堅定信徒」的共和黨人川普 ，到有著「電動汽車夢」的民主黨人拜登，保護主義言論在華盛頓大行其道。面對中國車企「低調」投資 墨西哥，美國似乎坐不住了，於是「出海」墨西哥的中國車企被提醒要避免成為被瞄準的「出頭鳥」。

香港南華早報報導說，這並沒有阻礙中企投資墨西哥這塊熱土的熱情，墨西哥也期待像比亞迪這樣全球電動汽車製造領軍企業的「落戶」，能讓該國製造業在全球供應鏈重塑中分得一杯羹。

對此，有聲音擔憂美國對墨西哥仍有著較大的地緣影響力，警告美國或利用「美墨加協定」（USMCA）條款「騷擾」中企，但也有專家認為，墨政府不會同意歧視外國企業的做法。

事實上， 即使沒有大使館官員的諄諄提醒，來自墨西哥北邊鄰國的「比以往任何時候都更加明顯」的警告聲也不會讓中國企業忘記保持警惕。最新的言語威脅來自川普，他在3月中旬的一次集會上聲稱，中國人正在墨西哥建造多座「大型怪獸汽車製造廠」，若他重新入主白宮，將對中企在墨西哥生產的汽車徵收100%的關稅。

南華早報則指出，迄今為止，川普口中所謂的「大型怪獸汽車製造廠」的計畫都尚未落地。據熟悉該計畫的墨西哥官員說，電動汽車巨頭比亞迪一直在評估在墨西哥建廠的可行性，但預計將專攻當地市場而非出口美國。今年2月底，比亞迪北美分公司總裁李柯表示，將在年底前確定墨西哥工廠的選址。

另一方面，在墨西哥東北部新萊昂州首府、距離美墨邊境僅200多公里的工業城市蒙特雷為代表的地區，確實有愈來愈多的中企投資流向尋求向特斯拉等大公司供貨的上游零件製造工廠。

報導指出，中資正成為墨西哥增長最快的外資來源，然而，在墨投資的中企姿態大多都很低調。許多中國工廠的經理表示，他們相信，只要嚴格遵守USMCA協定就可以避免被麻煩。但也有聲音擔心，面對中資與墨西哥的「雙向奔赴」，美國將窮其手段進行打壓。前墨西哥駐華大使、現諮詢公司Dentons Global Advisors合夥人豪爾赫·瓜哈爾多（Jorge Guajardo）就警告，美國很容易利用非關稅壁壘來增加中資企業證明自己符合原產地規則的難度。