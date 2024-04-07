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蕭茲訪華 不只德企天團隨行 還將率3部長

中國新聞組／北京7日電
德國總理蕭茲將訪中。（路透資料照片）
德國總理蕭茲將訪中。（路透資料照片）

德國總理蕭茲下周將訪華，據稱包含寶馬、奔馳的CEO們將組「德企天團」隨行。不只如此，德國商報報導指出，3聯邦部長也將陪同訪華，包括環境部長萊姆克(Stefi Lemke)、農業部長奧茲迪米爾（Cem Ozdemir）以及交通與數字化部長維辛(Volker Wissing)，意味德中雙方有意在氣候、環保、交通等領域擴大合作。

在去年夏天於柏林舉行的德中政府磋商會議上，兩國環境部長簽署了環境與氣候問題合作意向聲明，而交通與數字化部長維辛近期則在德國政府內部致力於不把華為等中國廠商完全排除在5G網絡建設之外。

蕭茲此行預計還會和中國領導人討論產能過剩、俄烏戰爭等棘手議題。

法廣網報導，德國經濟界代表隨同總理出訪中國，再次凸顯了中國在德國外貿體系中舉足輕重的地位，尤其對德國汽車工業來說，中國是極其重要的生產基地與銷售市場。儘管歐盟和德國都將中國視為系統性競爭對手，但去年德國對華直接投資額依然上升到創紀錄的119億歐元（約129億美元）。

但工業界代言組織決定不陪同總理訪華，並對蕭茲總理提出了尖銳批評。德國工業聯合會(BDI)主席魯斯武姆(Siegfried Russwurm)和蕭茲之間的緊張關係正在繼續加劇。

2022年，總理府拒絕德國工業聯合會的隨行申請。據稱，這是在中國政府的壓力下發生的，因為該聯合會多次表達了對中國的批評。德國工業聯合會目前自願放棄隨行，可能也與該聯合會不想再次被拒絕隨行有關。

蕭茲和魯斯武姆之間的關係也被認為很緊張。魯斯武姆最近將紅綠燈聯盟執政時期描述為經濟政策方面「失落的兩年」，他對蕭茲尤其失望。鑒於經濟前景不佳，魯斯武姆擔憂，德國可能會將越來越多的工業拱手讓給外國。但德國政府發言人表示，德國總理和整個聯邦政府「非常重視對德國經濟的擔憂」。

德國 蕭茲 投資

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