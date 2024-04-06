收緊光刻機後 美再施壓ASML：不准「維修」售中設備

2名知情人士指出，拜登政府計畫下周施壓荷蘭，要求荷蘭阻止ASML對中國的部分設備提供服務。（路透）

路透4日獨家報導，拜登政府計畫下周訪問荷蘭，施壓進一步收緊對中國部分晶片 製造設備的限制，阻止荷商艾司摩爾（ASML）對中提供服務。這是華府最新舉措，旨在要求盟友加入美國行列，持續壓制中國製造先進晶片的能力。對此，中官媒以「美方再對華下黑手」為題，酸華府為圍堵中國科技發展，又要「薅」盟友了。

知情人士指稱，美國主管出口管制的商務部 工業與安全事務次長艾斯特維茲將是美方代表團成員，白宮 國安會官員也將隨行。艾斯特維茲預定8日會晤荷蘭政府官員與艾司摩爾高層商討服務合約。

美國正敦促荷蘭政府勒令艾司摩爾，停止為其中國客戶在敏感晶片製造設備對中出口禁令今年生效前購買的產品，提供維修養護服務。艾斯特維茲三月底表明，美國的確在推動其盟邦收緊對中國半導體設備的售後服務。

荷蘭外交部發言人說，8日將與美方代表團會晤。該發言人還說，荷蘭雖與其合作夥伴關係良好，但各國皆必須按科技和地緣政治動態做成決策。路透報導後，艾司摩爾股價一度下跌。美國商務部、白宮發言人及該公司發言人均尚未置評。

美國政府限制半導體設備製造商「應用材料公司」等美國晶片設備供應商，不得為名列黑名單的中國實體提供售後服務，但荷蘭對其本國公司尚未實施類似禁令。

中國國家主席習近平3月在北京會見到訪的荷蘭總理呂特時，抨擊相關禁令為科技壁壘。