我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

中日韓峰會 5月擬在首爾舉辦

記者陳宥菘／綜合報導
南韓正在協調於5月舉行中日韓峰會。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）
南韓正在協調於5月舉行中日韓峰會。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）

南韓外交部官員5日表示，韓中日正就在首爾舉行韓中日領導人會議的事宜進行協調溝通，具體日期將在敲定後公布。日媒報導進一步指出，擔任主席國的南韓正在協調於5月舉行峰會。

自去年11月底中日韓外長會商定加快推動舉行三國領導人峰會後，協調進程迄今未有進展。韓聯社昨天報導，南韓外交部官員表示，三方已商定在彼此方便時「盡早」舉行峰會，韓方其間為此與中日保持協調溝通。

據報導，南韓曾試圖在去年和今年4月舉行中日韓峰會，但未能實現。有韓媒曾報導，北京方面表達因應台灣1月大選，希望將峰會延後在今年上半年。有部分觀點則推測，考慮到3月中國「兩會」、4月南韓國會議員選舉等各國內政日程安排，三國峰會恐難在5月之前舉行。

上一次三國領導人峰會是2019年12月在中國四川成都召開，2020年由南韓擔任主席國，但受新冠疫情和關係惡化等因素而停頓。去年11月底，中日韓外長會時隔四年多首次舉行，歷時約100分鐘，三方同意為三國領袖會議創造條件，並加緊籌備工作，但此後的協調進程一直停滯不前。

若中日韓峰會召開，共同社報導指出，日韓有意敦促中國，對與俄羅斯深化關係並推進核導彈開發的北韓開展工作，另一方面，中國警惕日、韓與美國擴大安全保障方面的合作，或有意借三國峰會的舉行加以牽制。

不僅是經濟合作與人員交流等將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在中被拘等懸而未決的問題，日本首相岸田文雄有意通過此峰會與中方溝通。

南韓 日本 疫情

上一則

撫慰每一顆忙碌煩躁的心 「北京塞納河」亮馬河

下一則

「清明時節雨紛紛」非杜牧所寫? 網友：背這麼多年居然還有爭論

延伸閱讀

南韓擬5月舉辦中日韓峰會 正展開協調

南韓擬5月舉辦中日韓峰會 正展開協調
韓新一屆實習醫師 僅4.3%登錄 缺人力恐延續數年

韓新一屆實習醫師 僅4.3%登錄 缺人力恐延續數年
拜岸10日峰會將強調台海穩定 與澳菲合作抗中

拜岸10日峰會將強調台海穩定 與澳菲合作抗中
法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
「相親強姦案」改判無罪，河北男獲得國家賠償近58萬人民幣。(取材自華商報大風新聞)

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

2024-03-30 07:30

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶