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戴兵：中國支持安理會盡快行動 讓巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國副代表戴兵。（新華社）
中國常駐聯合國副代表戴兵。（新華社）

據中國常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國代表團副代表、臨時代辦戴兵5日下午在安理會巴以問題公開會上發言時，要求全面落實2728號決議。強調安理會所有決議都具有約束力，敦促以色列立即執行決議要求，停止對加薩的軍事進攻，停止對加薩民眾的集體懲罰。他並表示，我們堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並支持安理會盡快採取行動。

他表示，加薩衝突爆發已有6個月，33,000多名無辜平民在戰火中喪生，上百萬民眾在前所未有的人道災難中絕望掙扎。安理會3月25日通過了第2728號決議，要求加薩立即停火，但令人心痛的是，十多天來戰事還在持續，加薩的平民和人道工作者每天都面臨槍林彈雨的危險，每天都有近百的無辜婦女兒童在爆炸、飢餓、疾病中死亡。加薩的悲劇考驗著人類的良知，考驗著安理會的信譽。

他強調，全面落實2728號決議是當務之急，安理會所有決議都具有約束力，這是聯合國憲章規定的義務，這是每個成員國加入聯合國時都會做出的承諾。我們敦促以色列立即執行決議要求，停止對加薩的軍事進攻，停止對加薩民眾的集體懲罰；中方呼籲對當事人有重要影響的大國，為推動決議落實發揮積極作用。我們支持安理會為落實第2728號決議採取進一步必要行動。

其次，他表示，緩解加薩人道災難刻不容緩。加薩已經發生嚴重飢荒和醫療系統癱瘓，人道災難超乎想像。以色列必須全面執行國際法院發布的臨時措施命令，立即解除對加薩的封鎖和對人道准入的設障，全面開放拉法和所有陸路過境點，保障人道物資快速、充足、安全准入。

第三，他說，以色列必須停止對人道機構和人員的攻擊。中方對近日以色列襲擊人道運輸車隊的行為強烈譴責。對人道工作者的攻擊令人震驚，也再次提醒我們，衝突以來以色列的攻擊已導致聯合國170多名工作人員喪生，加薩民眾賴以為生的人道救援設施和物資已被毀壞殆盡。以色列必須遵守國際法和國際人道法，為人道機構開展援助提供配合和安全保障，停止對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的惡意攻擊和限制。

他說，這輪衝突教訓慘烈，再次警醒我們，只有全面落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦獨立建國,糾正巴勒斯坦人民長期遭受的歷史不公，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環。

戴兵表示，作為關鍵一步，我們堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並支持安理會盡快採取行動。我們同時倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會,制定落實「兩國方案」的時間表和路線圖。

他表示，中方將繼續同國際社會一道，為推動早日平息加薩戰火、緩解人道災難、落實「兩國方案」做出不懈努力。

加薩 聯合國 以色列

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