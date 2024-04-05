我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

美前商務部長：美國無法透過制裁戰勝中國

記者謝守真／綜合報導
美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）。(取材自博鰲亞洲論壇微信公眾號)
美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）。(取材自博鰲亞洲論壇微信公眾號)

美中兩國在各領域角力持續不下。中媒觀察者網指出，美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）近日在接受一個訪問時表示，「他在訪華期間見到迄今為止最先進的工廠」，美國無法透過制裁戰勝中國，美國需要的是創新、管理和先進技術。他稱，不希望美國將「國家安全」當作一種「貿易工具」，制裁只會讓中國和美國兩國的企業都受傷。

據美國財經網站CNBC報導，曾於2005年至2009年擔任美國商務部長的古提瑞斯，於上月前往中國參加博鰲亞洲論壇。他回憶此行表示，在中國參觀了一座高科技製造工廠，裡面有高科技材料，還有很多重型機械之類的東西，但「工廠裡一個人都沒有」，「我參觀工廠有40年之久，這可說是我生平見過最先進的生產設施。」

古提瑞斯進一步稱，透過此次參觀意識到，美國無法通過制裁戰勝中國，「我們需要通過創新、更好的管理和領先的技術來戰勝中國，而不是通過制裁。」

而在談到字節跳動（ByteDance）的應用程序TikTok和中國電動車，以及美國針對中國的「竊取智慧財產權」和「國家安全」問題時，古提瑞斯表示，不希望美國將「國家安全」當作一種「貿易工具」，依賴制裁手段不僅會傷害到中國，也會傷害到美國企業。

中新網指出，在博鰲亞洲論壇2024年年會期間，古提雷斯在以「減少貿易碎片化」為主題的分論壇上提到，美國對當前出現的逆全球化趨勢負有責任。他說，今天看到一種「去全球化」的態勢，「我認為美國在這方面有錯。雖然並不是只批評美國，但美國在這方面是有不少責任的。」

古提瑞斯解釋，原因出自政治上的民族主義情緒，這會使全球合作變得更加軟弱。他提醒，如果開始談論「把工作崗位都帶回美國」這樣的說法，又或是開始談論「全球化讓我們吃虧了」，這也就代表著某種政治進程開始。而美國現在正處於這一種進程之中。

美國前商務部長古提瑞斯近日在接受美國CNBC訪問時表示，美國無法透過制裁戰勝中國...
美國前商務部長古提瑞斯近日在接受美國CNBC訪問時表示，美國無法透過制裁戰勝中國，需要的是創新、管理和先進技術。(CNBC訪問視頻截圖)

商務部 電動車 TikTok

上一則

25歲醫院規培生之死 揭低薪、加班的「牛馬生活」

下一則

蔡奇兼黨建小組組長 學者：分憂不分權

延伸閱讀

美債交易員押注10年期公債殖利率先重登4.5% 年末才大跌

美債交易員押注10年期公債殖利率先重登4.5% 年末才大跌
台灣大學攜美國UIUC、日本九州大學心 推動雙聯學位

台灣大學攜美國UIUC、日本九州大學心 推動雙聯學位
美國、加勒比海各國不好過...大西洋海水升溫 今年颶風「空前的多」

美國、加勒比海各國不好過...大西洋海水升溫 今年颶風「空前的多」
慈濟美國總會賑災 齊心共善送愛到台灣

慈濟美國總會賑災 齊心共善送愛到台灣

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病