美前商務部長：美國無法透過制裁戰勝中國

美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）。(取材自博鰲亞洲論壇微信公眾號)

美中兩國在各領域角力持續不下。中媒觀察者網指出，美國前商務部 長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）近日在接受一個訪問時表示，「他在訪華期間見到迄今為止最先進的工廠」，美國無法透過制裁戰勝中國，美國需要的是創新、管理和先進技術。他稱，不希望美國將「國家安全」當作一種「貿易工具」，制裁只會讓中國和美國兩國的企業都受傷。

據美國財經網站CNBC報導，曾於2005年至2009年擔任美國商務部長的古提瑞斯，於上月前往中國參加博鰲亞洲論壇。他回憶此行表示，在中國參觀了一座高科技製造工廠，裡面有高科技材料，還有很多重型機械之類的東西，但「工廠裡一個人都沒有」，「我參觀工廠有40年之久，這可說是我生平見過最先進的生產設施。」

古提瑞斯進一步稱，透過此次參觀意識到，美國無法通過制裁戰勝中國，「我們需要通過創新、更好的管理和領先的技術來戰勝中國，而不是通過制裁。」

而在談到字節跳動（ByteDance）的應用程序TikTok 和中國電動車 ，以及美國針對中國的「竊取智慧財產權」和「國家安全」問題時，古提瑞斯表示，不希望美國將「國家安全」當作一種「貿易工具」，依賴制裁手段不僅會傷害到中國，也會傷害到美國企業。

中新網指出，在博鰲亞洲論壇2024年年會期間，古提雷斯在以「減少貿易碎片化」為主題的分論壇上提到，美國對當前出現的逆全球化趨勢負有責任。他說，今天看到一種「去全球化」的態勢，「我認為美國在這方面有錯。雖然並不是只批評美國，但美國在這方面是有不少責任的。」

古提瑞斯解釋，原因出自政治上的民族主義情緒，這會使全球合作變得更加軟弱。他提醒，如果開始談論「把工作崗位都帶回美國」這樣的說法，又或是開始談論「全球化讓我們吃虧了」，這也就代表著某種政治進程開始。而美國現在正處於這一種進程之中。