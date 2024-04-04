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財長葉倫抵達廣州 中財政部副部長親自接機 六天訪問行程曝光

記者賴錦宏／即時報導
葉倫抵達廣州，開始六天對中國的訪問。（取材自玉淵譚天公眾號）
葉倫抵達廣州，開始六天對中國的訪問。（取材自玉淵譚天公眾號）

財長葉倫周四（4日）下午乘坐飛機抵達廣州，中國財政部副部長廖岷接機並與葉倫握手。美國駐中國大使伯恩斯也在場迎接。葉倫在途經阿拉斯時受訪表示，中國對新能源的投資為全球帶來壓力，華府不排除採取更多措施，保護本土產業免受中國產能過剩影響。

按照已公布的行程，葉倫周五（5日）上午將在廣州與與經濟專家舉行圓桌討論會，討論中國經濟面臨的挑戰和機遇，隨後會見廣東省省長王偉中。下午，她會參加由美國在華商會主辦的活動，與美國商界在中國的主要代表會面，並就雙邊經濟關係發表講話。當天稍晚，與中國主管經貿的副總理何立峰展開雙邊會談。

葉倫周六（6日）繼續與何立峰舉行一系列雙邊會談，結束後於同日離開廣州前往北京。下周日（7日），她會分別與中國總理李強、北京市長殷勇會面。7日下午，她將會見北京大學的學生和教授。晚上，與中國財政部長藍佛安共同參加一次雙邊會議。在京期間，她還會會見中國的一些主要經濟學家。

下周一（8日），葉倫會會見中國前副總理劉鶴、人民銀行行長潘功勝，下午召開新聞發布會總結本次訪華之行，並於下周二（9日）離京返美。

葉倫表示，華府培育本土電動汽車、電動車電池、太陽能電池板，以及其他關鍵產品供應鏈的想法是認真的，這些都是中國大量投資造成產能過剩的領域，「我們正在為其中一些行業提供稅收補貼，我不想排除我們保護這些行業的其他可能方式」。她未有透露考慮採取甚麼措施。

她補充說，不僅僅是美國，包括墨西哥、歐洲和日本在內的許多國家都感受到了中國對新能源行業的大規模投資所帶來的巨大壓力。

葉倫又表示，她此行將聚焦與中國發展健康的經濟關係。美方不希望經濟脫鉤，認為雙方可受惠於貿易和投資，但必須在公平的競爭環境下進行。

葉倫抵達廣州，開始六天對中國大陸的訪問。（推特截圖）
葉倫抵達廣州，開始六天對中國大陸的訪問。（推特截圖）

葉倫 投資 財政部

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