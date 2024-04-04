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習近平御用記者霍小光 出任官媒新華社副社長

中國新聞組／北京4日電
霍小光出任新華社副社長。(取材自新華網)
霍小光出任新華社副社長。(取材自新華網)

人社部網站3日發布國務院任免工作人員名單。任命徐暢為國務院參事室副主任、吳璽為國台辦副主任、霍小光為新華通訊社副社長。其中，霍小光被視為習近平「御用記者」，習近平出訪會見各國元首、參與重要會議時的報導執筆人都有他的名字，他也曾以「習主席的演講為我們帶來了陽光」為題，特寫習在達沃斯論壇的演說風采。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，霍小光1999年畢業於中國人民大學中文系，同年進入新華社，資深記者。 2015年10月，被授予新華社「十佳記者」稱號。霍小光先前曾擔任新華社國內部副主任兼中央新聞採訪中心政文採訪室主任、新華社國內部主任等職務。

「中國報業」微信公眾號2020年11月曾刊文「新華社霍小光： 做個好記者，不能止於記錄還要始終思考」介紹，2015年9月3日，霍小光在完成紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會的報導後，在自己的微信朋友圈裡寫了一段心得——直播時代、讀圖時代、新媒體時代，這樣一篇拖著1600字出席名單大尾巴的新聞通稿，很難再引起人們的興趣。不過，經年之後，要查找當年這場紀念大會最權威準確的記錄，肯定繞不過它。

霍小光始終認為，傳播不等於傳世，但傳世一定要傳播，只是不以點擊量作為評判標準而是要用時間去檢驗。「對得起崗位、不辜負時代」，這是霍小光寫給自己的座右銘。身為中央級媒體的時政新聞記者，霍小光在「經風雨、見世面」中，始終謹記要保持一顆平常心。

吳璽任國台辦副主任。（中新社）
吳璽任國台辦副主任。（中新社）

另外，人社部昨日公告國務院任免國家工作人員，其中包括任命吳璽為國台辦副主任。吳璽是資深外交官，此前為外交部領事司司長。她也是國台辦首位女性副主任，預計將分管兩岸新聞事務。

吳璽是浙江寧波人，長年在外事系統工作，曾任駐澳洲使館參贊、北美大洋洲司副司長、駐美使館公使、駐紐西蘭大使，2021年底離任駐紐西蘭大使，返回北京任外交部領事司司長。

國務院 微信 習近平

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