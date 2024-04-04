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拜習熱線都喊坦誠 但分析說：他倆向全世界表演 中美無解凍跡象

中國新聞組／北京4日電
美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）2日通話，這是兩人自去年11月在美國舊金山會議以來首次通話。（路透資料照片）
美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）2日通話，這是兩人自去年11月在美國舊金山會議以來首次通話。（路透資料照片）

中美元首2日再次通話，兩國會後都用「坦誠」來形容通話氣氛。但中美之間的分歧因此減少了嗎？有外媒分析，雙方在仁愛礁、香港新疆、西藏等問題上仍各有立場，兩國領導人通話主要原因之一是在「向全世界表演」，展現彼此都致力於處理好兩國關係，但中美關係仍沒有解凍跡象。

英國廣播公司（BBC）引述專家分析梳理了此次習近平和拜登通話的三大重點指出，雙方的分歧焦點在台灣、制裁與TikTok問題上，不過，在兩國各自發布的新聞稿中，都用「坦誠」來形容這次通話。知名國際問題專家李成表示，「總體而言，此次會晤的基調是中性到略微積極的」，雙方都致力於保持兩國關係穩定向前發展。

報導指出，此次通話的第三個重點，也是一個主要意義是「向全世界表演」。威爾遜中心季辛吉中美研究所所長羅伯特·戴利（Robert Daly）表示，「這次通話在很大程度上是一種表演，是試圖向世界其他國家表明，事實上兩國致力於處理好兩國關係。」但「這並不是兩個超級大國之間解凍的跡象」，兩國領導人都知道從長遠來看可能會非常緊張，關鍵在於要控制風險，並且盡力而為。

中國外交部發言人汪文斌昨對此表示，兩國元首通話中，中方向美方強調，中國大陸對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權；明確指出，香港事務、新疆、西藏問題都是中國大陸內政；關於烏克蘭危機問題，中方一貫主張應通過談判，而不是由槍炮來結束這場戰爭等。

澎湃新聞引述復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，這次通話是表達雙方對中美關係的關切，以及對下一階段中美關係的走向起到一定的定調作用。中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明則認為，此次通話進一步有效穩定了中美關係。

但儘管肯定「企穩止跌」，習近平也特別指出「兩國關係中的消極因素也有所增加，需要引起雙方重視」。學者認為，這意在敦促拜登注意對華政策，體現美方的誠意和信用。如果拜登真的希望在選舉年保持中美關係穩定的話，就更應該在經貿、科技、台灣問題上真正地兌現承諾，不要去製造事端。

拜登 香港 新疆

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