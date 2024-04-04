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曾被「見手青」征服 資深「吃貨」葉倫 這回訪華要上哪家館子？

中國新聞組／北京4日電
葉倫去年訪中期間在北京品嘗雲南菜，其中有道「見手青」。(取材自微博)
葉倫去年訪中期間在北京品嘗雲南菜，其中有道「見手青」。(取材自微博)

美國財政部葉倫4日到訪中國，現年77歲的她，最大的愛好之一就是在出差之際品嚐各地特色佳餚，去年7月訪華期間，葉倫在北京一家雲南菜館品嚐了「見手青」，並被菌類的美味征服。根據行程安排，葉倫此次除了訪問北京，還將前往廣州，她會否在當地尋找特色美食，成了有趣話題。

紅星新聞報導，去年7月7日，北京一家雲南菜館的社媒帳號發布消息稱，「美國財長葉倫來了。看新聞的時間推算，真的是落地中國風塵僕僕就來了，聽店員說她很愛菌子，見手青就點了四份，真是無比魔幻的一天。」

流出的照片顯示，葉倫一行人坐在餐廳大廳用餐。根據現場偶遇的網友回憶，葉倫一行人點了一大桌雲南家常菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排、騰衝大救駕（餌塊類，騰衝傳統小吃之一）等。

細心的網友還發現，葉倫使用筷子非常熟練，或許是個中餐愛好者。

在回到美國後，葉倫對記者表示，他們一行人都非常喜歡那一頓雲南菜。她也稱自己並不知道「見手青」如果烹調不當容易中毒，不過她沒有任何「迷幻反應」。

據報導，葉倫在美國是個著名的「吃貨」，她對餐廳的挑剔完全不輸給美食部落客。去年11月，葉倫在北卡羅來納州訪問期間原定將與該州州長羅伊庫珀共進午餐，但州長因臨時變故取消了午餐計畫。州政府的員工為葉倫準備了幾個替代方案，但她都不滿意，於是自己開車前往該州一個只有8萬人口的小城加斯托尼亞尋找美食。

最終，葉倫走進了一家名叫Ray's鄉村熏烤屋，獲得了非常滿意的就餐體驗。這家熏烤屋並不是連鎖品牌，而是坐落在一個單層小型商場裡，店裡採用的是老式的「烤坑」，在地面挖坑後將食物掛在坑壁上悶烤，保持了當地特色的「古風味」。

葉倫解釋，她工作中很重要的一個方面是要和全球各地的不同人群打交道，「而我相信做到這一點的最佳方法之一是通過美食和當地餐館的談話。」

北京雲南菜館「一坐一忘」貼出葉倫一行人的用餐內容。其中有見手青。(取材自微博)
北京雲南菜館「一坐一忘」貼出葉倫一行人的用餐內容。其中有見手青。(取材自微博)

葉倫 北卡羅來納州 財政部

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