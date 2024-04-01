我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

中國自研民用載人飛艇「祥雲」AS700 轉場首飛

記者謝守真／綜合報導
中國航空工業集團表示，AS700目前已獲約20架的意向訂單，而首架則計畫於今年年底交付。（取材自微信）
中國航空工業集團表示，AS700目前已獲約20架的意向訂單，而首架則計畫於今年年底交付。（取材自微信）

中國航空工業再有新突破，由中國航空工業自主研製的「祥雲」AS700民用載人飛艇，3月30日從湖北荊門漳河機場升空，經1小時46分鐘飛行後，順利降落在荊州沙市通用機場。短暫休整過後，「祥雲」AS700再返回荊門，成功橫跨「兩荊」，完成首次轉場飛行。

根據中國航空工業集團有限公司微信公眾號「航空工業」消息，此次轉場飛行全方位檢驗了飛艇自身性能和機組飛行、地面保障、空域協調等綜合能力，為後續實現長距離轉場飛行奠定基礎。

執飛本次轉場任務的AS700飛行員林宏稱，「這次轉場飛行按照計畫進行得非常順利」。他表示，AS700採用向量控制技術，具備在狹小場地垂直起降的能力，同時，它相較其他各類飛艇也更為機動靈活，在寸土寸金的當下，將大大節省運營成本。

AS700載人飛艇專案經理杜偉提到，AS700的研製過程中，「首次實現飛艇主要材料、艇載系統及設備的國產化，建構起載人飛艇自主可控的供應鏈系統」。同時，首次突破了輕質低成本囊體結構設計、飛艇推力向量同步伺服控制等關鍵技術。

3月30日，由中國航空工業自主研製的「祥雲」AS700民用載人飛艇完成首次轉場飛...
3月30日，由中國航空工業自主研製的「祥雲」AS700民用載人飛艇完成首次轉場飛行。（取材自微信）

中國航空工業集團表示，AS700目前已獲約20架的意向訂單，而首架則計畫於今年年底交付。後續，研製團隊將把低空觀光旅遊作為典型示範場景，並通過先鋒用戶打通載人飛艇商業運行的各個環節，盼能將應用場景進一步拓展至應急救援、城市公共服務等領域，逐步開展市場推廣並走向商業運行。

據悉，AS700載人飛艇於2023年12月獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，是中國首個按照適航規範法規自主研製、具有完全自主知識產權、獲得型號合格證的具有推力矢量控制功能的載人飛艇。

該艇採用常規單囊體布局，流線型氣囊外形，四片「X」型硬式梯形尾翼，單點單支柱式不可收放起落架。最大起飛重量為4150公斤，最大航程700公里，最大航時達十小時，最大飛行速度100公里/時，最大載人數十人（包含一名駕駛員）。

AS700載人飛艇於2023年12月獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，是中國首...
AS700載人飛艇於2023年12月獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，是中國首個按照適航規範法規自主研製、具有完全自主知識產權的載人飛艇。（取材自微信）

微信 觀光 供應鏈

上一則

反擊網暴 湖南「百日誓師」女孩考上人大：與網友悲喜不相通

下一則

境外遊客用支付寶 3月交易金額暴增10倍 最愛用的是南韓

延伸閱讀

亞馬遜最大手筆創投 27.5億美元投資AI新創Anthropic

亞馬遜最大手筆創投 27.5億美元投資AI新創Anthropic
蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 將裁撤美國、亞洲數十職位

蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 將裁撤美國、亞洲數十職位
蘋果擬攜手Google 打造AI手機

蘋果擬攜手Google 打造AI手機
日本動員 設計首款AI晶片

日本動員 設計首款AI晶片

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析