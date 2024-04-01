中國自研民用載人飛艇「祥雲」AS700 轉場首飛

中國航空工業集團表示，AS700目前已獲約20架的意向訂單，而首架則計畫於今年年底交付。（取材自微信）

中國航空工業再有新突破，由中國航空工業自主研製的「祥雲」AS700民用載人飛艇，3月30日從湖北荊門漳河機場升空，經1小時46分鐘飛行後，順利降落在荊州沙市通用機場。短暫休整過後，「祥雲」AS700再返回荊門，成功橫跨「兩荊」，完成首次轉場飛行。

根據中國航空工業集團有限公司微信 公眾號「航空工業」消息，此次轉場飛行全方位檢驗了飛艇自身性能和機組飛行、地面保障、空域協調等綜合能力，為後續實現長距離轉場飛行奠定基礎。

執飛本次轉場任務的AS700飛行員林宏稱，「這次轉場飛行按照計畫進行得非常順利」。他表示，AS700採用向量控制技術，具備在狹小場地垂直起降的能力，同時，它相較其他各類飛艇也更為機動靈活，在寸土寸金的當下，將大大節省運營成本。

AS700載人飛艇專案經理杜偉提到，AS700的研製過程中，「首次實現飛艇主要材料、艇載系統及設備的國產化，建構起載人飛艇自主可控的供應鏈 系統」。同時，首次突破了輕質低成本囊體結構設計、飛艇推力向量同步伺服控制等關鍵技術。

3月30日，由中國航空工業自主研製的「祥雲」AS700民用載人飛艇完成首次轉場飛行。（取材自微信）

中國航空工業集團表示，AS700目前已獲約20架的意向訂單，而首架則計畫於今年年底交付。後續，研製團隊將把低空觀光 旅遊作為典型示範場景，並通過先鋒用戶打通載人飛艇商業運行的各個環節，盼能將應用場景進一步拓展至應急救援、城市公共服務等領域，逐步開展市場推廣並走向商業運行。

據悉，AS700載人飛艇於2023年12月獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，是中國首個按照適航規範法規自主研製、具有完全自主知識產權、獲得型號合格證的具有推力矢量控制功能的載人飛艇。