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美國大橋坍塌 部分中國網友幸災樂禍：大橋從此自由

中國新聞組／北京31日電

「達利號」貨輪（Dali）3月26日撞斷美國巴爾的摩基伊大橋（Francis Scott Key Bridge）釀成死傷事件發生後，據美媒報導，一些有關事件的假訊息在中國各個社群媒體平台上廣泛流傳。中國網友對這起事件作出了幸災樂禍的評論，批評美國的民主制度，部分網友甚至稱這是美國政府自導自演，還一度傳出有美媒稱是「來自中國的攻擊」的陰謀論。

據美國之音(VOA)報導，這起事故發生後，立刻在中國的社群媒體上引起了注意。在微博上，一段事故發生時的視頻已獲超過120萬次觀看。在反美情緒普遍存在的中國社媒平台上，不少網友對此表達了慶祝。 一位叫做「空天礪劍」的微博博主寫道：「這個是真的美麗的風景線了，像看電影一樣，這座大橋從此也自由了。」

這座大橋是根據美國國歌「星條旗之歌」的歌詞作者Francis Scott Key命名。這個聯繫讓一些中國網友認為，大橋的坍塌預示著美國的衰落。「感覺這座橋塌得不吉利啊」。在視頻網站嗶哩嗶哩上，一段受到2.4萬次點讚的評論視頻稱，這起事件是「民主的船」撞塌「民主的橋」，並批評美國的基礎設施建設問題。

報導稱，在中國社媒上，有關這次事故的假訊息傳播廣泛。不少有著大量粉絲的部落客紛紛稱，「達利號」的船長來自烏克蘭，並認定這是一宗美國政府自導自演的事故。但據美聯社報導，這位烏克蘭船長的確掌舵過「達利號」，但時間是從2016年3月19日到7月27日。

一些中國部落客也宣稱，美國有線電視新聞網(CNN)錯誤報導這次撞船是一次來自中國的攻擊，並貼出了截圖，截圖裡的字幕寫著：「一艘載滿中國商品的貨船襲擊了我們的大橋」。對此，CNN表示，「這是一張造假的圖片，這也不是CNN的標題字幕、字體、以及風格。我們也沒有做過這樣的報導。」

社群媒體 烏克蘭 微博

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