再槓印度 中增補命名藏南地區 數量歷次最多

民政部30日發布「關於增補藏南地區公開使用地名（第四批）」的公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。（取材自民政部網站）

中印邊界領土爭議仍未解，中國再對東段邊境藏南地區（印度 稱阿魯納查邦）出招。中國民政部30日發布「關於增補藏南地區公開使用地名（第四批）」的公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。自由亞洲電台報導，此舉明顯是要宣示主權。

公開資料顯示，中國民政部曾分別於2017年4月13日、2021年12月29日、2023年4月2日進行過三批藏南地區的標準化處理，分別涉及6處、15處、11處地名，連同這次共增補地名62個，此次第四批的數量是歷次最多。

去年4月，中國民政部對藏南地區命名後，立即遭實際控制該地區的印度公開反對。印度外交部當時透過聲明表示，「阿魯納查邦一向是、也一直會是印度完整且不可分割的領土部分，自訂創造地名的嘗試不會改變這個事實。」印度內政部長隨後更親赴當地進行兩天的訪問。

而中國外交部發言人毛寧則回應稱，藏南地區是中國領土，「根據國務院 地名管理的有關規定，中國政府主管部門對我國藏南地區的部分地名進行了標準化處理，這完全是中國主權範圍之內的事情。」

稍早前的3月23日，印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）出席新加坡 學術活動時，重申阿魯納查是印度不可分割的一部分，且這是基於其在印度國內的地位，而非基於外部的主張。他更駁斥中方的主權主張是「荒謬的」。

值得一提的是，在中國民政部再度命名藏南地區幾天前的3月27日，中印雙方才在北京舉行邊境事務磋商及協調工作機制（WMCC）第29次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

根據中國外交部新聞稿，雙方同意聚焦邊境現地有關問題，早日達成雙方都能接受的方案，推動邊境局勢轉入常態化管控階段；同意儘早舉行新一輪軍長級會談；同意嚴格遵守雙方達成的協議協定和有關共識精神，避免現地局勢反覆。

美國之音報導，2020年中印軍隊在拉達克東部邊界發生衝突後，印度軍隊開始為年輕軍官和士兵開設藏學課程，以使他們更了解藏區的歷史、文化、語言和地形。一位國防分析家認為，「印度軍人透過這門課程了解了藏族的語言、文化、歷史和政治局勢後，當他們被派駐到實際控制線時，會變得更有能力對付各種情況。」

曾在阿魯納查邦擔任達旺旅旅長、現在負責整個東拉達克的第3師師長蘇達卡爾·吉（Major General Sudhakar Jee）說：「將藏學引入印度在軍官培訓中，作為對抗中國的手段，是一項戰略舉措。」

他說：「通過將藏學融入部隊軍官的培訓和專業發展中，印度可以增強其在理解和有效應對中國在西藏和更廣泛的喜馬拉雅地區政策和行動挑戰方面的能力。」

印度的一位中國觀察家表示，深入了解藏族文化和歷史有助於確保與中國的邊界安全，中國在該地區與印度長期存在領土爭議。了解當地語言有助於與西藏社區進行溝通，在邊界沿線進行情報收集。

蘇達卡爾·吉說：「隨著中國試圖在該地區施加更大影響，包括擴充軍事部署，了解藏族語言和文化可以幫助印度軍人在對抗中國的同時，與藏族社區建立融洽關係。」