美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

拜登政府29日進一步修訂去年10月發布的出口限制，旨在令中國更難取得美國AI晶片 及晶片製造工具。路透同日報導，此舉出於國安考量，企圖限制中國晶片製造業。不過有美媒指出，美國對華的遏制政策，往往反助被圍堵的中國企業迅速發展，例如中國電訊商華為 。

本報系聯合報報導，上述新規則正進行說明與修訂，自4月4日起生效，厚166頁、內容包括載明對晶片輸中限制也適用內含這類晶片的筆記型電腦。美國商務部計畫持續更新對中國出口技術的相關規定，以強化並微調相關措施。其部長雷蒙多曾表明，規定至少每年更新一次。

華府擔心中國科技業可能助長解放軍而加強打壓北京，去年頒布前述規定，試圖阻擋向中國出口輝達等美國大廠設計的更先進AI晶片。中國晶片製造商摩爾線程智慧科技、壁仞科技均被列入黑名單，同受限制的還有俄羅斯和伊朗等國。

香港文匯報報導，多間美媒指出，美國對華打壓政策往往適得其反，例如許多被美國極力圍堵的企業反而迅速發展，中國電訊商華為便是其中之一。華為周五公布2023年業績，淨利潤達到870億元人民幣按年增長144.4%。彭博與華爾街日報都形容，華為的反彈凸顯其應對美國制裁取得了顯著進展。

彭博分析稱，華為的利潤增加主要得益於電子產品銷售額增長。華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。華爾街日報形容，在美國限制向華為銷售功能最強大的晶片5年後，華為正在展現出韌性。更稱這間企業已上演了「絕境反彈」。

此外，日本 朝日新聞報導，日本首相岸田文雄將在4月與美國總統拜登舉行會談時，發表聯合聲明宣布兩國在人工智慧與半導體等高科技領域加強合作。日本經濟新聞也報導，日本及歐盟計劃展開會談，討論在生產次世代晶片及電池所需的先進材料領域進行合作，以降低雙方在稀土及生產電動車電池所需關鍵材料等方面對中國的依賴，這項框架最快將於4月展開。