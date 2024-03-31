防台、日、菲遭入侵 華郵：美設濱海作戰團 第1島鏈抗中

華盛頓郵報報導，美國陸戰隊正以中國為假想敵重新調整作戰方式，設想在西太平洋偏遠的戰略島嶼上對抗敵人。（路透資料照片）

華盛頓郵報29日報導，為防範未來在亞洲面對有「地主優勢」的敵軍，美國海軍陸戰隊正備戰在該地區「跳島」戰場爆發的衝突。其一就是新成立規模較小但更輕裝、機動性更高的濱海作戰團（MLR），以協助美國太平洋艦隊及空軍擊退對美及其盟邦，像台、日、菲的入侵。

MLR的任務，並不包括陸戰隊傳統的兩棲攻勢，而是情蒐並盡快共享。其組建反映出美軍和中國大陸等對手作戰的最新概念，這些對手來自距美國遙遠的西太平洋多個戰略島嶼。

MLR被視為美國更大戰略的一環，專注第一島鏈，使美國三軍與陸戰隊同步行動，進而與其太平洋盟邦及夥伴國軍方同步運作。分析家雖看好其整體戰略前景，但MLR仍面臨部分重大障礙，例如在遼闊海域的後勤補給。

陸戰隊第三MLR指揮官黎漢直言，「現在必須從關注恐怖分子，到重新調整我們的編隊」。

據陸戰隊的「部隊設計」計畫，是將其部署前線，盡量不被雷達和其他電子儀器偵測，以藉由這些前線部隊，讓規模更大的聯合部隊能集中力量對抗主要敵人。MLR在衝突發生時先開赴第一線，情蒐後將坐標發給空軍B–1轟炸機，好對數百英里外的共軍船艦發射飛彈，相關坐標數據也可供菲軍運用。

MLR的「濱海戰鬥隊」將以先進武器朝約185公里外的敵艦射彈，協助阻敵進入海上咽喉要塞，像台灣海峽與呂宋海峽。每支MLR於10月可望有18輛「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」無人發射車，單次能發射兩枚海軍打擊飛彈。

此外，美媒POLITICO 29日引述一位知情美國官員及外國外交官報導，美、日、菲今年稍晚將在南海展開三國聯合海上巡邏。這是三國在區域內抗中的一大舉措，很可能引發北京強烈回應，該聯合軍事行動也恐升高與解放軍爆發衝突對抗的風險。尤其有同盟關係的美菲雖早就在南海聯合巡邏，日本 海上自衛隊也加入卻是頭一遭。

前述兩位知情人士說，拜登 、日相岸田文雄和菲律賓總統馬可仕4月將在華府舉行首次美日菲高峰會，這項三國海軍演習將是屆時提出的一系列措施一環，白宮 還可望宣布將慎重考慮讓日本成為澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的技術夥伴。

另據每日新聞等日媒報導，日本政府29日宣布，考量一旦發生「台灣有事」等狀況，正擬在距台灣較近的沖繩縣離島5個市、町、村，新建可供民眾生活約兩周的防空避難所「特定臨時避難設施」。這5處是石垣市、宮古島市、與那國町、竹富町及多良間村。

為能承受飛彈爆炸時產生的震波，將以鋼筋水泥打造，其外牆厚逾30公分，由接受日本政府補助的地方政府，在公共設施的地下興建。該設施將確保每人皆有約2平方公尺的空間，還設有倉庫、電力及通訊等設備。