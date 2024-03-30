我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

本學年搜逾2000把刀槍 紐約市公校裝金屬探測器「查包」

紐約市「夏季崛起」火爆 近14萬人申請 4月中放榜

印尼準總統31日起訪中 延續佐科威對中路線與否受矚

記者陳宥菘／即時報導
印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）應中國國家主席習近平邀請，將於3月31日至4月2日訪問中國。（新華社）
印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）應中國國家主席習近平邀請，將於3月31日至4月2日訪問中國。（新華社）

印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）應中國國家主席習近平邀請，將於本周日起訪問中國，並與習近平舉行會談，就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。這是普拉伯沃當選總統後的首次出訪，中國外交部表示，這充分體現了中國與印尼關係的高水準，期待透過此訪推進兩國發展戰略對接。

中國外交部發言人林劍29日宣布，應中國國家主席習近平邀請，印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將於3月31日至4月2日訪問中國，期間將與習近平舉行會談，並會見中國國務總理李強。

林劍表示，中國和印尼同為重要發展中大國和新興經濟體代表，傳統友誼深厚，合作密切深入。近年兩國關係維持強勁發展勢頭，進入共建命運共同體新階段。雙方將以此訪為契機，「進一步鞏固傳統友誼，深化全方位戰略合作，推進兩國發展戰略對接」，打造發展中大國命運與共、團結協作、共謀發展的典範。

普拉伯沃是印尼現任國防部長，他在今年2月的大選中，搭擋現任總統佐科威的長子吉伯朗，以58.89%的得票率勝出，預計10月20日就任，任期至2029年。

儘管印尼的外交政策基調並非在中美之間「選邊站」，但現任印尼總統佐科威任內，中印領導人交往頻繁，兩國亦建立緊密的經貿關係，普拉伯沃是否延續佐科威的對中立場，受到矚目。

佐科威去年10月曾赴北京參加「一帶一路」峰會並對中國進行國事訪問，期間與習近平舉行會談。佐科威當時表示，印尼將中國作為國家經濟發展建設的重要戰略伙伴，期待發展更緊密的關係。會後雙方共同發表了「深化全方位戰略合作的聯合聲明」。

經貿方面，中國除了是印尼最大的貿易夥伴，印尼為加速推動基礎建設，將目光投向中國，中方趁勢擴大「一帶一路」對印尼的投資，兩國合建的東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」即是帶路倡議的旗艦項目。

美國之音此前報導，專家分析，由於普拉伯沃在競選活動期間已表示，當選後大致將延續本屆政府的政策，且中方的投資也確實促進了印尼經濟發展，預料印尼未來與中國的互動仍將相當密切。

德國之聲報導，印尼智庫經濟與法律研究中心顯示，普拉伯沃曾主張印尼與中國的關係應該要像「兄弟」一樣，以維持區域與全球和平穩定，他也曾讚許中國在相對短期內減緩貧窮問題，印尼應該效仿中國。

印尼 習近平 一帶一路

上一則

美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇

下一則

虐殺8歲女 甘肅13歲男孩被提公訴 最高可判無期徒刑

延伸閱讀

法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路
新「網路沙皇」 蔡奇傳接掌中共網路安全委員會

新「網路沙皇」 蔡奇傳接掌中共網路安全委員會
美商CEO爆料：中國富豪人人自危 拋售私人飛機落跑

美商CEO爆料：中國富豪人人自危 拋售私人飛機落跑
馬英九訪中11天行程曝光 這日將赴北京會習近平

馬英九訪中11天行程曝光 這日將赴北京會習近平

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26

超人氣

更多 >
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案