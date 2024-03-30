印尼準總統31日起訪中 延續佐科威對中路線與否受矚

印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）應中國國家主席習近平邀請，將於3月31日至4月2日訪問中國。（新華社）

印尼 準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）應中國國家主席習近平 邀請，將於本周日起訪問中國，並與習近平舉行會談，就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。這是普拉伯沃當選總統後的首次出訪，中國外交部表示，這充分體現了中國與印尼關係的高水準，期待透過此訪推進兩國發展戰略對接。

中國外交部發言人林劍29日宣布，應中國國家主席習近平邀請，印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將於3月31日至4月2日訪問中國，期間將與習近平舉行會談，並會見中國國務總理李強。

林劍表示，中國和印尼同為重要發展中大國和新興經濟體代表，傳統友誼深厚，合作密切深入。近年兩國關係維持強勁發展勢頭，進入共建命運共同體新階段。雙方將以此訪為契機，「進一步鞏固傳統友誼，深化全方位戰略合作，推進兩國發展戰略對接」，打造發展中大國命運與共、團結協作、共謀發展的典範。

普拉伯沃是印尼現任國防部長，他在今年2月的大選中，搭擋現任總統佐科威的長子吉伯朗，以58.89%的得票率勝出，預計10月20日就任，任期至2029年。

儘管印尼的外交政策基調並非在中美之間「選邊站」，但現任印尼總統佐科威任內，中印領導人交往頻繁，兩國亦建立緊密的經貿關係，普拉伯沃是否延續佐科威的對中立場，受到矚目。

佐科威去年10月曾赴北京參加「一帶一路 」峰會並對中國進行國事訪問，期間與習近平舉行會談。佐科威當時表示，印尼將中國作為國家經濟發展建設的重要戰略伙伴，期待發展更緊密的關係。會後雙方共同發表了「深化全方位戰略合作的聯合聲明」。

經貿方面，中國除了是印尼最大的貿易夥伴，印尼為加速推動基礎建設，將目光投向中國，中方趁勢擴大「一帶一路」對印尼的投資，兩國合建的東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」即是帶路倡議的旗艦項目。

美國之音此前報導，專家分析，由於普拉伯沃在競選活動期間已表示，當選後大致將延續本屆政府的政策，且中方的投資也確實促進了印尼經濟發展，預料印尼未來與中國的互動仍將相當密切。

德國之聲報導，印尼智庫經濟與法律研究中心顯示，普拉伯沃曾主張印尼與中國的關係應該要像「兄弟」一樣，以維持區域與全球和平穩定，他也曾讚許中國在相對短期內減緩貧窮問題，印尼應該效仿中國。