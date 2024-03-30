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新「網路沙皇」 蔡奇傳接掌中共網路安全委員會

中國新聞組／北京30日電
中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇。(新華社)
中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇。(新華社)

港媒南華早報報導，中共中央政治局常委蔡奇已接掌中央網絡安全和信息化委員會主任，負責領導監察中國的網路安全，並管理價值達到人民幣50兆(約6.93兆美元)的中國數位經濟。

報導稱，習近平2014年成立相關小組並親自擔任組長，是擔心北京無法控制網際網路及公眾輿論，損害到中共的管治。2018年，領導小組擴大成為委員會。

一名消息人士稱，蔡奇的任命尚未正式公布，但他已在去年上半年掌管委員會。

學者鄧聿文認為，這一舉動表明，習近平正在向他最信任的助手放權，形成了一個由習近平領導的緊密的權力中心。

清華大學的一位不願透露姓名的政治學者表示，蔡奇的新角色表明，他得到了習近平的「堅實信任」。

蔡奇是習近平在福建和浙江的舊部，2014年被調至中央新成立的中央國家安全委員會辦公室擔任副主任，2017年成為北京市委書記。主政北京時期，蔡奇曾推動清理「低端人口」，並在疫情下舉辦了冬奧。中共19大時，蔡奇罕見地以非中央委員身分，直接進入中共中央政治局。20大上，蔡奇當選政治局常委、中央書記處書記。

德國之聲報導，曾被稱作「中國網絡沙皇」的魯煒，曾擔任中國國家互聯網信息辦公室主任，2019年因收賄被判14年徒刑。

習近平 中共 疫情

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