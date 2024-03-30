我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

反擊布林肯 中駐美使館：立即停止插手干預香港事務

記者黃國樑／即時報導
中國駐美大使館。（新華社）
中國駐美大使館。（新華社）

據中國駐美大使館微信公眾號，駐美使館發言人以答記者問方式，就美國國務院發布「香港政策法報告」，美國務卿布林肯就此發表聲明回應表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉，他要求美方立即停止插手干預香港事務和中國內政。

駐美使館發言人表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉。美方無視事實，對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端指責，一再詆毀抹黑香港《維護國家安全條例》，妄圖對香港進行無理單邊制裁，甚至制裁履職盡責的特區人員。中方對此強烈不滿，堅決反對，要求美方立即停止插手干預香港事務和中國內政。

他說，香港國安條例平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑑其他國家特別是普通法國家立法經驗，充分尊重和保障人權，明確界定罪行要素，清楚劃分了罪與非罪，切實保護在港外國機構、組織、人員的正當商業行為和國際交往需要，完全不影響香港的高度自治，不改變香港原有的資本主義制度和生活方式，有利於香港更好發揮獨特地位和優勢，更好深化同各國各地區的交往合作。

他進一步指出，美國自己的國家安全體系密不透風，立法數量之多、域外效力之廣世所罕見，卻在香港制定國安條例問題上指手畫腳，這是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

發言人表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。實施香港國安法和完善特區選舉制度以來，香港法治和營商環境更加優良，法治指數繼續在全球名列前茅，外國投資者對香港的信心進一步增強，國際金融貿易航運中心地位進一步鞏固，這都是不容否認的客觀事實。

他表示，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。我們敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

香港 國務院 微信

上一則

自由亞洲電台撤離香港 憂23條立法後無法安全營運

延伸閱讀

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫
布林肯會越南外長 討論到半導體產業擴大合作

布林肯會越南外長 討論到半導體產業擴大合作
美警告以色列 攻打拉法將遭全球孤立

美警告以色列 攻打拉法將遭全球孤立
布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26

超人氣

更多 >
來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍