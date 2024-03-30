反擊布林肯 中駐美使館：立即停止插手干預香港事務

中國駐美大使館。（新華社）

據中國駐美大使館微信 公眾號，駐美使館發言人以答記者問方式，就美國國務院 發布「香港 政策法報告」，美國務卿布林肯就此發表聲明回應表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉，他要求美方立即停止插手干預香港事務和中國內政。

駐美使館發言人表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉。美方無視事實，對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端指責，一再詆毀抹黑香港《維護國家安全條例》，妄圖對香港進行無理單邊制裁，甚至制裁履職盡責的特區人員。中方對此強烈不滿，堅決反對，要求美方立即停止插手干預香港事務和中國內政。

他說，香港國安條例平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑑其他國家特別是普通法國家立法經驗，充分尊重和保障人權，明確界定罪行要素，清楚劃分了罪與非罪，切實保護在港外國機構、組織、人員的正當商業行為和國際交往需要，完全不影響香港的高度自治，不改變香港原有的資本主義制度和生活方式，有利於香港更好發揮獨特地位和優勢，更好深化同各國各地區的交往合作。

他進一步指出，美國自己的國家安全體系密不透風，立法數量之多、域外效力之廣世所罕見，卻在香港制定國安條例問題上指手畫腳，這是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

發言人表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。實施香港國安法和完善特區選舉制度以來，香港法治和營商環境更加優良，法治指數繼續在全球名列前茅，外國投資者對香港的信心進一步增強，國際金融貿易航運中心地位進一步鞏固，這都是不容否認的客觀事實。

他表示，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。我們敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。