博鰲論壇 喊話外資 趙樂際：中開放大門永不關

中國全國人大常委會委員長趙樂際28日在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2024年年會開幕式，並發表演講。（新華社）

博鰲亞洲論壇2024年年會28日在海南開幕，中國全國人大委員會委員長趙樂際出席並發表主旨演講時指出，開放是當代中國鮮明標誌，「中國開放大門只會愈開愈大，永遠不會關上」。他並稱未來五年中國貨物進出口有望累計超過人民幣32兆元（約4.4兆美元），14億人口市場潛力釋放，投資 中國就是投資未來，歡迎世界各國搭乘中國發展快車，共同推進世界現代化。

趙樂際表示，亞洲國家歷來風雨同舟、守望相助、面對國際鼓吹分裂，要堅持獨立自主，團結自強。要反對單邊主義、集團主義；反對選邊站，反對成為地緣政治的挑逗者，要防止地區和世界淪為地緣爭奪的角鬥場；反對貿易保護主義和各種形勢的築墻設壘、脫鉤斷鏈。

他說，中國將繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，落實好外資企業國民待遇。亞洲國家要深化各領域互助互利合作，培育壯大新動能，推動實現綠色、低碳、可持續發展。

趙樂際27日與中外企業家代表座談時說，中國有超大規模市場、產業體系、人才和創新優勢，有顯著的制度優勢，並稱中國經濟長期向好的基本面沒有改變。中國主張普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義，願將自身發展同各國發展緊密連結在一起。

趙樂際強調，中國正採取一系列擴大高水準對外開放的新措施，誠摯歡迎來自各國的合作夥伴。中國全國人大將繼續從法律制度層面促進中外互利合作，維護企業合法權益，推動更高水準對外開放。

博鰲論壇自2001年成立大會以來，中國官方領導人代表出席多由國家主席與國務院 總理輪流出席，這次由趙樂際出席被認為規格降低。上一次由全國人大委員會委員長代表出席是2007年的論壇，當年由時任全國人大委員長的吳邦國出席並致詞。