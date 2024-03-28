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習在京晤美企大談交流與開放 外媒酸：拍照作秀而已

中國新聞組／北京28日電
中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)
中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)

在中國總理李強罕見承認擔憂中國的經濟後，中國國家主席習近平27日接見美國工商界高層時說，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。對於北京當局在經濟下行之際一方面拉攏外企，同時又加強控制的兩面手法，有經濟學者稱，讓習而非李強與美商領袖見面是「糟糕的安排」、「拍照作秀」而已。

來源：中媒匯

綜合媒體報導，李強24日在「中國發展高層論壇」表明當前中國經濟面臨的風險上升，坦承中國在房地產行業和地方政府債務方面面臨愈來愈大的風險。

甫閉幕的「中國發展高層論壇」取消了總理李強的會後閉門座談會。「取而代之」的是習近平27日在北京「接見」約20名美國工商界和戰略學術界代表，他們都是此前參加中國發展高層論壇的外企巨頭。

根據央視報導，習近平在會上表示，中美之間「你中有我、我中有你」 就是透過交流，交流與合作，最後交融。習近平並強調，將「為包括美國企業在內的各國企業，提供更廣闊發展空間」。

習近平表示，去年中國經濟成長(5.2%)在世界主要經濟體中名列前茅，「中國經濟是健康、可持續的」。他說，中國過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。

自由亞洲電台報導指出，這場與美國商界領袖的會面以及習近平上述一席談話，是中國官方近期積極拉攏外國企業的最新努力。不過，北京一方面拉攏外企，同時卻又對其加強控制和所謂「去風險」，這種兩面手法會奏效嗎？

據報導，華盛頓智庫「美國企業研究所」（AEI）資深研究員庫柏（Zack Cooper）表示，他不認為這些來自北京的訊息，真的能讓外國企業安心。

庫柏指出，真正能驅動外國商界領袖的主要問題，是他們能否持續在中國賺到錢， 「但北京在這方面的訊息相當混雜」。他說：「習近平近來呼籲外企回到中國，但同時又加強中國必須去風險、變得更自給自足的訊息。……但它們本質上互相矛盾。」

華盛頓智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）全球經濟專家杜斯特柏格（Thomas J. Duesterberg）則指出，這場會面能起多大效用，端看美國商界領袖有多直接地把訊息傳達給習近平。

德國之聲中文網報導，德國墨卡託中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）表示，「你覺得有任何人會在習近平面前發表批評意見嗎？這只是個拍照的機會，而且我認為這會轉移焦點，把關注重心從應對、處理跟企業有關的重要議題，變成有機會見習近平跟他拍照。」

儘管中國持續積極表現出希望外商投資並在中國獲利，但曾林認為，重要的是這些外企高管和中國官方之間是否有真正的對話，而非僅僅讓官方做出「開放」的姿態。

習近平 李強 德國

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