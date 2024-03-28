日防衛省首公布：中無人機在日本海現蹤 自衛隊戰機急升空應對

日本防衛省首度發現解放軍無人機飛入日本海，航空自衛隊戰機隨即升空應處。圖為中國「無偵-7」無人偵察機。（取材自微博）

日本 防衛省統合幕僚監部26日發布，當天上午發現一架解放軍 無人偵察機WZ-7(無偵-7)在日本海上空飛行。日本共同社報導，這是防衛省首次公布中國無人機在日本海飛行消息，防衛省表示「將持續高度關注中國軍事動向，確保警戒監視萬無一失」。

據通報，這架WZ-7無人機從中國方向飛來，在日本海上空盤旋轉向後，朝著西北方向飛走，航空自衛隊戰機已緊急升空進行應對。

日本防衞省表示，將繼續高度關注中國軍事動向，確保警戒監視萬無一失。據了解，該無人機來自解放軍北部戰區空軍第16特種機師空48團，駐地是吉林省雙遼市。

日本以往通報中國無人機巡航東海、菲律賓海，涉及解放軍在日本海的空中活動都是轟炸機；中國無人機現身該個分隔日本列島與亞洲大陸的戰略海域上空，顯示解放軍擴大無人空中平台活動範圍。更重要是，中國領土沒有接壤日本海，被北韓及俄羅斯 分隔；雙遼市與朝俄兩國在日本海沿岸接壤邊界直線距離約600公里。

值得留意的是，該架解放軍無人機現身日本海時機敏感，首先是俄羅斯一艘情報收集艦24日在同一海域活動。根據日本防衞省統合幕僚監部通報，該艦從日本海一側山形縣對出海域，南下至新潟縣對出海域，最後抵達石川縣能登半島以北海域。

日本防衛省統合幕僚監部26日發布，當天上午發現一架解放軍隊無偵7（WZ-7）無人偵察機在日本海上空飛行。（日本防衛省統合幕僚監部）

另外，在中國強化對南海主權聲索造成局勢緊張加劇之際，中國一個智庫報告顯示，美軍偵察機去年在南中國海地區進行約1000架次的偵察飛行。

美國之音引述美國新聞周刊報導，北京大學「南海戰略態勢感知計畫」在3月21日發布的報告中稱，2023年，美軍從沖繩嘉手納基地、南韓烏山基地、關島安德森基地、菲律賓克拉克基地等派出約1000架次各種大型偵察機前往南海偵察，其中約100架次逼近中國及海南島領空，多數距離領海基線不足30海浬。這種說法表明，美國偵察機都是在國際空域飛行。

這份報告對美軍2023年偵察飛行的估算數字與2022和2020年的相當，但少於2021年的約1200架次。

報告也稱，美軍偵察機頻繁闖入相關海空域幹擾解放軍正常演習演訓，與中方警戒力量發生近距離相遇。