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趙樂際：中國正採取一系列擴大高水準對外開放的新措施

記者謝守真／即時報導
圖為中國全國人大常委會委員長趙樂際27日在海南博鰲與中外企業家代表座談。（中新社）
圖為中國全國人大常委會委員長趙樂際27日在海南博鰲與中外企業家代表座談。（中新社）

博鰲亞洲論壇2024年年會已於26日登場，中國全國人大常委會委員長趙樂際27日會見博鰲亞洲論壇理事會、部分諮詢委員會和策略夥伴企業代表時表示，當今世界，多種挑戰和危機交織疊加，越是困難的時候，越需要凝聚共識團結合作，中國正採取一系列擴大高水準對外開放的新措施，推動更高水準對外開放。

據新華社報導，趙樂際在會見論壇理事會代表時表示，今年論壇年會以「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」為主題，回應了國際社會的普遍關切。他指出，當今世界，多種挑戰和危機交織疊加。「越是困難的時候，越需要凝聚共識，團結合作。」

趙樂際稱，中國將以自身新發展為世界提供更多新機會。中國將一如既往支持博鰲亞洲論壇發展，希望論壇立足亞洲、面向世界，守正創新、辦出特色，開放包容、共謀發展，為亞洲和世界和平與發展做出更大貢獻。

另，在與中外企業家代表座談時，趙樂際說到，中國有超大規模市場、產業體系、人才和創新優勢，有顯著的制度優勢，並稱中國經濟長期向好的基本面沒有改變。中國主張普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義，願將自身發展同各國發展緊密連結在一起。

趙樂際強調，中國正採取一系列擴大高水準對外開放的新措施，誠摯歡迎來自各國的合作夥伴。中國全國人大將繼續從法律制度層面促進中外互利合作，維護企業合法權益，推動更高水準對外開放。

中國外交部發言人林劍曾於25日宣布，趙樂際將於28日應邀出席博鰲論壇開幕式並發表主旨演講。這項安排打破近10年來，多由中共總書記或國務院總理出席論壇開幕式的慣例。

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