習近平晤荷相強硬表態：脫鉤斷鏈沒出路

中國國家主席習近平27日在下午北京人民大會堂會見來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特。 （中新社）

中國國家主席習近平 27日下午會見訪問北京的荷蘭首相呂特時，強硬表態「任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐」，重申「『脫鉤斷鏈』沒有出路，開放合作是唯一選擇」。

據央視報導，習近平強調，「真正安全的世界應是深度交融、相互依存的世界」，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。

習近平並稱，中國願同荷方保持各層級交往、願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷企赴中投資，也希望荷方為中國企業提供公正、透明營商環境。呂特則指，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，「因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身」。

總理李強 昨日也與呂特會談，李強指出，中荷都堅持自由貿易，雙方要持續擴大經貿合作規模。他強調，中國歡迎歐方分享中國超大規模市場機遇，「希望歐方審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施」。呂特則稱荷蘭堅持一個中國原則。

呂特此行最受關注的是光刻機大廠ASML輸中議題，但中國官方對會晤的報導並未具體提及。

路透報導，荷蘭軍事情報和安全局上月指出，中國政府支持的網路間諜 去年駭入荷蘭軍事網路。呂特會後表示，他與習近平討論了針對荷蘭的中國網路間諜事件。