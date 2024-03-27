達里歐：若不解決債務問題 中國將步入失落的十年

達里歐（Ray Dalio）預言，中國正面臨一場「百年大風暴」。（路透）

中國正面臨一場「百年大風暴」，亟需解決債務問題，否則可能步上1990年代日本經濟「失落十年」的後塵。

億萬富豪投資家、避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）周三在Linkedin 撰文，提出以上見解。他敦促習近平 減輕中國債務負擔，同時放寬貨幣政策，引導中國經濟度過難關。

達里歐寫道：「在我看來，這件事早在兩年前就應該做了，如果不做，很可能會使中國經歷失落的十年。」

達利歐主張，中國現在應該重點緩解失衡問題，包括以下幾個方面：

中國平均退休 年齡為53歲，平均死亡年齡是84歲。「平均來說，沒收入的人要被照顧31年」。中國大陸過去的一胎化政策，也就是說，一個人要照顧兩個年邁的父母。大陸養老服務需要改善，退休年齡有待提高。

中國應該明確計劃如何處理與貧富差距和價值觀相關的衝突。

美中大國衝突正在產生巨大的負面影響，這提高了未來10年發生毀滅性戰爭的機率。

氣候是個大問題，也是個威脅。打贏科技戰，也就是經濟戰、地緣政治戰和軍事戰爭。

達里歐說，雖然資本主義產生了授信和消費能力的循環，可以釋放創造力和促成繁榮期，但往往也難免會帶進貧富差距和大量債務。

他說：「當債務規模變得過大而無力償還、出現巨大的貧富差距，就會導致景氣逆轉。」

在中國，債務壓力和大國之間衝突、重大技術變革以及乾旱、洪水 和疫情，為這場百年風暴創造了登陸的條件。

達里歐說，「區分習近平手中的牌和他選擇的出牌方式」也很重要。

截至周三，香港恒生指數今年迄今下跌3.8%，一年來下跌16%。相較之下，標普500指數今年上漲了10%，周三收盤創下歷史新高。