我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

紅麴保健食品吃不到3個月 男子腎功能惡化如80多歲老人

達里歐：若不解決債務問題 中國將步入失落的十年

編譯劉忠勇／綜合外電
達里歐（Ray Dalio）預言，中國正面臨一場「百年大風暴」。（路透）
達里歐（Ray Dalio）預言，中國正面臨一場「百年大風暴」。（路透）

中國正面臨一場「百年大風暴」，亟需解決債務問題，否則可能步上1990年代日本經濟「失落十年」的後塵。

億萬富豪投資家、避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）周三在Linkedin 撰文，提出以上見解。他敦促習近平減輕中國債務負擔，同時放寬貨幣政策，引導中國經濟度過難關。

達里歐寫道：「在我看來，這件事早在兩年前就應該做了，如果不做，很可能會使中國經歷失落的十年。」

達利歐主張，中國現在應該重點緩解失衡問題，包括以下幾個方面：

中國平均退休年齡為53歲，平均死亡年齡是84歲。「平均來說，沒收入的人要被照顧31年」。中國大陸過去的一胎化政策，也就是說，一個人要照顧兩個年邁的父母。大陸養老服務需要改善，退休年齡有待提高。

中國應該明確計劃如何處理與貧富差距和價值觀相關的衝突。

美中大國衝突正在產生巨大的負面影響，這提高了未來10年發生毀滅性戰爭的機率。

氣候是個大問題，也是個威脅。打贏科技戰，也就是經濟戰、地緣政治戰和軍事戰爭。

達里歐說，雖然資本主義產生了授信和消費能力的循環，可以釋放創造力和促成繁榮期，但往往也難免會帶進貧富差距和大量債務。

他說：「當債務規模變得過大而無力償還、出現巨大的貧富差距，就會導致景氣逆轉。」

在中國，債務壓力和大國之間衝突、重大技術變革以及乾旱、洪水和疫情，為這場百年風暴創造了登陸的條件。

達里歐說，「區分習近平手中的牌和他選擇的出牌方式」也很重要。

截至周三，香港恒生指數今年迄今下跌3.8%，一年來下跌16%。相較之下，標普500指數今年上漲了10%，周三收盤創下歷史新高。

退休 習近平 洪水

上一則

中國全國只招15人 武漢大學要開「雷軍班」

下一則

「影子部長」劉建超：中聯部、外交部部長流動「挺自然」

延伸閱讀

「已卸任層級極高」的她也將登陸見習近平？呂秀蓮發聲了

「已卸任層級極高」的她也將登陸見習近平？呂秀蓮發聲了
荷蘭總理面告習近平 中國網路間諜令人關切

荷蘭總理面告習近平 中國網路間諜令人關切
習近平會見美企業領袖 約20家受邀、開會90分鐘 企業憂逾越界線

習近平會見美企業領袖 約20家受邀、開會90分鐘 企業憂逾越界線
馬習二會傳4月8日北京登場 馬辦：還在安排未定案

馬習二會傳4月8日北京登場 馬辦：還在安排未定案

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅