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李顯龍會劉建超：東協國家都希望同中國保持良好關係

大陸中心／即時報導
新加坡總理李顯龍27日會見中共中央對外聯絡部部長劉建超時表示，新加坡看好中國發展前景。（圖／取自中聯部新聞辦公室官方微博）
新加坡總理李顯龍27日會見中共中央對外聯絡部部長劉建超時表示，新加坡看好中國發展前景。（圖／取自中聯部新聞辦公室官方微博）

中共中央對外聯絡部新聞辦公室官方微博發布的消息，新加坡總理李顯龍27日會見中共中央對外聯絡部部長劉建超時表示，新加坡看好中國發展前景，認為中國擁有許多發展優勢，經濟韌性強，不會出現所謂「見頂」，完全可以在較長一個時期內保持較快增長。

李顯龍並稱，新加坡支持東協中國關係發展，實際上所有東協國家都希望同中國保持良好關係，中國對東南亞地區保持開放發展至關重要。

針對中美關係，李顯龍也呼應北京說法指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係實現穩定、建設性發展符合包括新方在內的世界各國利益。新方將繼續重視和推動人民行動黨同中國共產黨的黨際關係，鼓勵雙方加強交流溝通，增進相互了解和信任，促進兩國關係進一步發展。

劉建超則表示，中國堅持高水平對外開放不會改變，中國將以自己的新發展為包括新加坡在內的世界各國提供新的發展機遇。中國東協關係是區域合作中最成熟、最穩定的關係，雙方應珍惜本地區和平穩定的環境，推動中國東協合作走深走實。

另，劉建超27日在新加坡一場演講中還提到，亞洲擁有全球近60%的人口、近40%的經濟總量和超過30%的國際貿易，已成為世界經濟的發展高地和增長引擎，亞洲的每一個選擇將對世界產生重要影響。

劉建超說，「亞洲要和平而不是戰爭、要互聯而不是『脫鉤』、要科技賦能而不是科技打壓、要文明交流而不是文明衝突。我們要堅持以友好協商的亞洲方式妥善處理地區敏感問題，共同守住地區和平穩定的底線。」

新加坡 中共 東南亞

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