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王毅談中美相處之道 會「修昔底德陷阱」提出者艾利森

特派記者廖士鋒／北京27日電
中共外辦主任兼外長王毅（右）26日會見了知名國關學者艾利森。（取材自中國外交部官網）
中共外辦主任兼外長王毅（右）26日會見了知名國關學者艾利森。（取材自中國外交部官網）

美中是否存在崛起國與既存霸主間的注定一戰，近年備受討論，國關學界稱之為「修昔底德陷阱」，中共中央外辦主任兼外長王毅昨在北京會見提出該理論的美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）時強調，希望學術界能夠提出「超越傳統國際關係理論」的建設性思路。

據中國外交部發布，王毅昨會見艾利森時指出，過去50年，國際關係中最重要的事件就是中美關係恢復和發展；未來50年，國際社會最期待的是中美找到正確相處之道。中美是歷史文化完全不同的國家，不能用自己的標準來判斷對方。中國哲學有「和而不同」思想，與美國一些人非黑即白、你輸我贏的二元對立思維有本質不同。他並稱，中美應當共同應對全球性挑戰，建立更加穩定健康可持續的關係。希望學術界能夠對中美正確相處之道、人類命運共同體理念等加強研究，提出超越傳統國際關係理論的建設性思路。

據中方發布，艾利森表示，中方關於相互尊重是前提，和平共處是底線，合作互贏是目標的闡釋，有助於學術界更好理解中國外交政策。身處當今複雜世界，二元對立解決不了問題。中美必須合作，找到正確相處之道。

王毅 哈佛大學 中共

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