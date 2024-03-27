邀請函最後一刻發出 習近平未署名但美企CEO都有「默契」

中國國家主席習近平去年11月訪美期間，與美企高層晚宴並發表演說。(新華社)

今年的中國發展高層論壇取消了「總理座談會」，再引發市場對中國透明度的擔憂，也導致多名與會外商CEO提前離境；但外電報導，中國國家主席習近平 計畫27日會見美國高管，展示對外資的重視，也有意與已閉幕的論壇做出區隔。據悉，多名外國企業家收到中方高層的邀請函後，在最後一刻延長了在北京的行程。

法廣網引述路透報導，習近平將於周三會見美國高管。此次會見由美國保險公司 Chubb （CB.BN）首席執行官埃文·格林伯格（Evan Greenberg）提議。據一名消息人士說，其他與會者包括美中關係全國委員會主席斯蒂芬·奧林斯和美中貿易全國委員會主席克雷格·艾倫。

會見習近平之前，中國總理李強 沒有在3月24日至25日在北京舉行的中國發展高層論壇上會見來訪的外國首席執行官，並且沒有做出解釋。與北京二把手交換意見的機會已成為往年峰會的一個關鍵要素。外國企業一直在努力協調中國領導人對海外投資的公開態度與更廣泛的反間諜法、對諮詢公司和盡職調查公司的突擊檢查以及退出禁令的推出。

據報導，新加坡 李光耀公共政策學院副教授吳阿爾弗雷德表示：「李強在兩次會議上都沒有施壓，在中國發展高層論壇上也沒有與外國高管會面，這表明習近平的掌控力很強。」

中央社引述華爾街日報指出，知情人士表示，這次習近平接見外商高管不屬於中國發展高層論壇議程的一部份。中國發展高層論壇於24日、25日在北京舉行，而這次會面特別安排在27日，表示有意將習近平與外國商界領袖的會面從該論壇中區分開來。

彭博報導，儘管習近平並未列名邀請函上，但這是一種默契，這些跨國外企領袖們都知道，這場會面的主角將是最高領導人習近平。去年11月，習近平在舊金山和美國商界晚宴也採取類似程序。據報，美國輝瑞、聯邦快遞等外企的領袖已臨時更改返回美國的安排，留在北京準備參加這次會面。不過至少兩名外資高管因未能及時變更行程，將會缺席。

法國世界報分析指出，習近平新時代任意性比較大，去年應召開的中共三中全會一直未開，沒有任何理由；兩會取消傳統的總理記者會也是突如其來；習近平這次要接見西方大老闆，也是打破慣例。這一打破慣例的改變傳達了雙重信息：一方面，或許國際企業遇到的問題，中國最高層聽到了。另一方面，如果習近平27日出面會見國際大老闆成真，無疑將是習近平第三任期開始一年後中國權力絕對集中的新例證。

荷蘭首相抵京 將晤習

此外，本報系聯合報報導，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）昨抵北京，展開兩天訪問。據荷蘭政府宣布，呂特今將與習近平會面，預計就雙邊貿易、歐中關係及烏克蘭戰爭展開討論。而雙方談話也可能因半導體晶片設備出口政策問題變得緊張。