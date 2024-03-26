門半開? 中國發展高層論壇喊開放 卻取消總理座談

中國商務部副部長郭婷婷25日在中國發展高層論壇2024年年會上發言。(新華社)

中國發展高層論壇甫落幕，知名國際大企業的CEO們「熱情」與會，令人印象深刻。中國商務部 副部長郭婷婷25日在論壇表示，中國將進一步擴大高水平對外開放，「全面保障外資企業國民待遇」，促使外資安心投資 中國。但是，她並未說明「保障國民待遇」的具體舉措。此外，中國發展論壇喊開放卻取消了總理座談，被指「門開一半」。

根據德國之聲中文網報導，中國發展論壇本是外企高層與中國官方直接互動的重要場合，但今年少了高階主管與總理的座談會，對外企參與論壇的吸引力降低。

據央視報導，郭婷婷稱中國「致力於營造具有全球競爭力的開放創新生態」，未來將繼續「深度參與全球產業鏈供應鏈合作，更好地吸引全球優質生產要素」。工業與資訊化部長金壯龍則說，中國會持續「擴大高水準開放，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施」。

此外，中國商務部長王文濤則會見了多位外企管理階層人士，也表態「中國開放的大門只會愈開愈大」；在24日的論壇開幕式上，中國國務院 總理李強的主題演說亦釋出「市場開放」的訊號。

但是，往年論壇尾聲通常會舉辦中國總理與企業高層的閉門座談會，今年卻遭到取消。根據紐約時報報導，少了與中國總理直接互動的機會，許多高層因此跳過周一的活動，直接在周日晚間就搭乘私人飛機離開中國。華爾街日報上周曾引述知情者說法稱，今年可能由中國國家主席習近平會晤美國商界領袖，但名單仍在安排，不排除最後關頭取消會談。

上述清況在在顯示出，中國政府多次強調對外開放，但似乎仍無法完全阻擋外企移出中國的趨勢；有分析指出，去年外國對華直接投資降到了30年來的最低點。