我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翔平記者會：從未涉及運動賭博 指控前翻譯水原偷錢、說謊

紐約堵車費豁免細則出爐 校車將豁免 低收入者可半價

菲律賓外交部召見中國大使 抗議在南海「侵略行為」

中央社／馬尼拉25日綜合外電報導
菲律賓外交部25日召見中國大使，以抗議中國海警船本週末在南海的「侵略行為」。中國駐菲大使館也表示，針對週末的衝突事件，他們已向馬尼拉提出抗議。（美聯社）
菲律賓外交部25日召見中國大使，以抗議中國海警船本週末在南海的「侵略行為」。中國駐菲大使館也表示，針對週末的衝突事件，他們已向馬尼拉提出抗議。（美聯社）

菲律賓外交部25日召見中國大使，以抗議中國海警船本週末在南海的「侵略行為」。中國駐菲大使館也表示，針對週末的衝突事件，他們已向馬尼拉提出抗議。

路透報導，菲律賓指控中國海警船23日在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）使用水砲攻擊一艘為駐紮當地菲國部隊運送補給的民用船隻，造成船身損毀、一些船員受傷。這是兩國約一年前開始連串衝突的最新一起。

菲律賓外交部聲明指出：「中國不斷干預菲律賓在自身專屬經濟區（EEZ）的例行且合法活動，這令人無法接受。」

中國海警23日表示，他們是對侵入中國海域的菲律賓船隻採取必要措施。

中國聲稱近乎整個南海都是其領海，包括在菲律賓320公里範圍內專屬經濟區的仁愛暗沙。

法新社報導，中國駐菲律賓大使館今天表示，針對最新這起菲國船隻進入其水域的「非法入侵行為」，他們已向馬尼拉遞交抗議。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正尋求與簽有國防條約的盟邦美國深化合作，包括開放更多基地讓美軍使用，以及擴大兩國聯合軍演、加入空中和海上聯合巡邏。對這些情勢發展，中國抱持猜忌態度。

大使館 賓大

上一則

中國人行行長潘功勝：堅定做好金融開放工作

延伸閱讀

中國惡意網攻 英國制裁2個人1實體 將召見大使

中國惡意網攻 英國制裁2個人1實體 將召見大使
挺菲? 仁愛礁爭端 美日批中 星學者憂釀軍事衝突

挺菲? 仁愛礁爭端 美日批中 星學者憂釀軍事衝突
中國學者：菲國帶媒體赴仁愛礁「觀戰」 旨在汙衊中國

中國學者：菲國帶媒體赴仁愛礁「觀戰」 旨在汙衊中國
中國：菲律賓闖南沙仁愛礁 玩火者必自取其辱

中國：菲律賓闖南沙仁愛礁 玩火者必自取其辱

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀
英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解
租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」
租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權