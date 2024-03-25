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曾言不打「友船」卻食言？葉門叛軍轟中籍油輪

編譯高詣軒／綜合報導
葉門叛軍「青年運動」持續攻擊行經紅海的船隻。（歐新社）
葉門叛軍「青年運動」持續攻擊行經紅海的船隻。（歐新社）

葉門叛軍曾言不打「友船」，如今食言了？美軍中央司令部24日在社群媒體Ｘ平台聲明，葉門叛軍「青年運動」發射飛彈，擊中由中資擁有並營運的「黃埔號」油輪。青年運動此前雖言之鑿鑿不會攻擊中國船隻，但仍朝懸掛巴拿馬旗幟的黃埔號發射反艦飛彈，第五枚也是最後一枚打中該船。

據外媒報導，黃埔號23日下午約4點25分遭擊中，雖發出遇險呼叫，但未請求援助。隨後美軍在紅海南部上空與青年運動六架無人機交戰，其中五架墜海，一架飛入青年運動在葉門的勢力範圍。

美軍和英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，黃埔號受損極輕微，船上火勢在半小時內撲滅，未傳出人員傷亡並繼續航行。黃埔號約在葉門港口莫加以西43.6公里處遇襲，還沒有團體宣稱攻擊。有船舶動態網站資料顯示，黃埔號已駛離紅海。

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月開戰後，青年運動近四個月持續襲擊取道紅海船隻，尤其鎖定以色列相關船舶。英美等國已聯合打擊青年運動，但嚇阻力不彰。

另外，俄羅斯新聞社日前引述未具名官員報導，青年運動宣稱已取得一種新型高超音速飛彈，這恐將增添該民兵威脅紅海及其周邊航運的風險，但報導未提供證據。而美國等國目前依然能在中東海域擊落一切逼近其軍艦的飛彈或攜帶炸彈的無人機。

以色列 社群媒體 巴勒斯坦

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