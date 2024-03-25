挺菲? 仁愛礁爭端 美日批中 星學者憂釀軍事衝突

這張由菲武裝部隊提供的影片截圖顯示，陸海警船（左）23日在仁愛礁海域對菲補給船UM4（右）發射水砲。（美聯社）

針對菲律賓23日又指控中國海警船當天在南沙群島仁愛礁（仁愛暗沙）用水砲攻擊菲補給船，造成人員受傷、船隻毀損，美聯社及路透同日報導，美日立即對此聲援馬尼拉，美方重申任何在南海對菲軍及菲律賓機、船的武裝攻擊，均在美菲共同防禦條約第4條的適用範圍。

針對仁愛礁爭端斷，對此情勢新加坡 南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江表示，不排除雙方糾紛升為小規模軍事衝突，或將引來美國介入，為中美關係帶來直接衝擊和挑戰。

美國國務院 發言人米勒23日聲明，美國與其盟友菲律賓站在一起，譴責中國對菲在南海的合法海上行動做出危險行為。中方船舶屢屢用高壓水槍和魯莽的攔截行動使菲方人員受傷，並嚴重損壞菲運補船，使之無法移動。這是中國再三阻撓菲船行使其公海航行自由權，以及破壞此一長期前哨基地（指該礁上擱淺的菲艦馬德雷山號）補給線的最新一起案例。

美國務院聲明指控中方行為破壞區域穩定、無視國際法，並呼籲北京遵守海牙常設仲裁法院2016年7月做出的南海仲裁案裁決，停止從事危險與破壞穩定的行為。

美國駐菲大使卡爾森亦很快表明挺菲，反對中國以水砲破壞菲海防隊在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的合法活動。

日本 候任駐菲大使遠藤和也，亦在社群媒體X平台聲明對此嚴重關切，並強調日菲美團結一致，這也是美國副國務卿坎伯、日本外務省事務次官岡野正敬和菲律賓外交部次長拉薩洛，21日在東京召開三國副外長會議的立場。

中國國防部發言人吳謙24日聲稱，正告菲方停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。若菲方一再挑戰中方底線，中方將續採堅決果斷措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸則向中共黨媒環球時報說，菲方找多家媒體隨行「觀戰」，意圖操作曝光戰術，打國際輿論戰。

另一方面，香港南華早報報導，針對菲律賓恢復強制實施大學儲備軍官訓練團（ROTC）計畫的一項法案重新開始討論。該案已在菲國國內引發值此南海漸趨緊張之際，對大學生實施此一義務性計畫是否將能有效強化菲律賓軍力的辯論。