維繫關係 傳美國財政部長葉倫4月再訪中國

美國財政部長葉倫。（路透）

據外媒引述兩位知情美國政府官員說，美國財政部 長葉倫 （Janet Yellen）4月將訪問中國，以會晤幾位中國領導高層。報導說，儘管美中關係過去一年間接連受創，但葉倫此次訪中的計畫反映出，拜登 政府致力維持這段依然脆弱的穩定關係。

美國政治新聞網站Politico及路透報導指出，葉倫未來幾周的訪問將是她7月在北京舉行的會議的後續行動。報導說，葉倫的訪問計畫反映了美國政府為維持脆弱的雙邊關係所做的努力，該關係在過去一年中受到中國大陸間諜氣球事件、台灣海峽緊張局勢升級，以及北京當局在南海日益咄咄逼人的姿態等問題的打擊。

自由亞洲電台引述報導說，過去九個月裡，美國政府試圖通過一系列高級政府官員的訪問來平息這種積怨，其中包括美國國務卿布林肯6月和商務部長雷蒙多8月的訪問。這些高層面對面接觸的目的，是在目前美國總統競選活動的激烈程度下保持關係穩定。而在美國總統競選活動中，來自中國的威脅論將在外交政策言論中占據重要地位。

美國財政部一位發言人婉拒對此置評；華府的中國駐美大使館也未立即回應置評請求。

前述兩位未獲授權談論此事的美國官員，雖沒透露葉倫這次訪中的行程計畫詳情，但她與其他幾位美財政部高官近幾個月來已在演說和受訪時，大致暗示她今年有關中國的優先事項。

葉倫在去年12月一次演講中表示，與中國高級官員的這種面對面會晤對於政府「負責任地管理」雙邊關係的努力至關重要。葉倫在同一次演講中表示，她2024年與中國相關的優先事項包括提高中國「外匯行為」的透明度、規畫共同管理未來任何可能的全球銀行業危機以及反洗錢工作合作。