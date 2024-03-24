我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

維繫關係 傳美國財政部長葉倫4月再訪中國

中國新聞組／北京24日電
美國財政部長葉倫。（路透）
美國財政部長葉倫。（路透）

據外媒引述兩位知情美國政府官員說，美國財政部葉倫（Janet Yellen）4月將訪問中國，以會晤幾位中國領導高層。報導說，儘管美中關係過去一年間接連受創，但葉倫此次訪中的計畫反映出，拜登政府致力維持這段依然脆弱的穩定關係。

美國政治新聞網站Politico及路透報導指出，葉倫未來幾周的訪問將是她7月在北京舉行的會議的後續行動。報導說，葉倫的訪問計畫反映了美國政府為維持脆弱的雙邊關係所做的努力，該關係在過去一年中受到中國大陸間諜氣球事件、台灣海峽緊張局勢升級，以及北京當局在南海日益咄咄逼人的姿態等問題的打擊。

自由亞洲電台引述報導說，過去九個月裡，美國政府試圖通過一系列高級政府官員的訪問來平息這種積怨，其中包括美國國務卿布林肯6月和商務部長雷蒙多8月的訪問。這些高層面對面接觸的目的，是在目前美國總統競選活動的激烈程度下保持關係穩定。而在美國總統競選活動中，來自中國的威脅論將在外交政策言論中占據重要地位。

美國財政部一位發言人婉拒對此置評；華府的中國駐美大使館也未立即回應置評請求。

前述兩位未獲授權談論此事的美國官員，雖沒透露葉倫這次訪中的行程計畫詳情，但她與其他幾位美財政部高官近幾個月來已在演說和受訪時，大致暗示她今年有關中國的優先事項。

葉倫在去年12月一次演講中表示，與中國高級官員的這種面對面會晤對於政府「負責任地管理」雙邊關係的努力至關重要。葉倫在同一次演講中表示，她2024年與中國相關的優先事項包括提高中國「外匯行為」的透明度、規畫共同管理未來任何可能的全球銀行業危機以及反洗錢工作合作。

葉倫 財政部 拜登

上一則

青年高失業率 碩畢生覓職一樣難

下一則

人多活少薪降 北京零工嘆錢難掙 民間：與其攻台不如增進民生

延伸閱讀

財政部長葉倫 4月將再訪中國

財政部長葉倫 4月將再訪中國
布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說
布林肯會內唐亞胡 BBC：他想讓內唐亞胡聽進美國擔憂

布林肯會內唐亞胡 BBC：他想讓內唐亞胡聽進美國擔憂
布林肯會馬可仕強調同盟「堅若磐石」 再批中國南海威脅

布林肯會馬可仕強調同盟「堅若磐石」 再批中國南海威脅

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數