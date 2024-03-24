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中國：菲律賓闖南沙仁愛礁 玩火者必自取其辱

記者陳政錄、陳宥菘／綜合報導
中國海警攔阻菲方運補。(視頻截圖)
中國海警攔阻菲方運補。(視頻截圖)

中菲在南海持續角力，中國海警局23日一早發布訊息指，「23日，中國海警依法對非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取管制措施」。隨後，中國海警局發言人甘羽表示，正告菲方：玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

甘羽表示，3月23日，菲律賓在上輪運補僅18天之後，違背承諾，再次派出兩艘海警船、一艘運補船擅闖「中國仁愛礁鄰近海域」，圖謀向其非法「坐灘」軍艦（馬德雷山號）實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。

甘羽說，菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制強行衝闖侵入。「中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範。」

有外媒引述菲律賓軍方報導指出，據菲國軍方公布的影片顯示，一艘白色船艦（中國海警）用水砲射向在旁邊航行的菲國補給船Unaizah May 4。菲軍方聲明指，由於中國海警船持續發射水砲，UM4補給船於（上午）8時52分嚴重損壞。但菲方未說明損壞性質或是否有人員受傷。

另據央視旗下新媒體玉淵譚天報導，菲律賓23日企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資，對該軍艦進行維修加固。現場視頻顯示，面對中方海警水砲噴射，菲律賓運補船隨船人員揮舞白旗。

菲律賓海岸防衛隊聲明說，菲國護衛艦「卡布拉號」（BRP Cabra）23日早晨遭3艘中國海警和其他船隻「妨礙和包圍」，「由於中國海上部隊不負責任的挑釁行徑」，導致「卡布拉號」無法靠近補給船（UM4）。

中菲南海爭端近來愈演愈烈，3月21日，中國海警發布訊息稱，「21日，菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁查證處置」。

中國海警攔阻菲方運補。(視頻截圖)
中國海警攔阻菲方運補。(視頻截圖)

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