荷蘭首相下周訪中 晤習料談經濟關係

荷蘭首相呂特(右)將於下周前往中國，會見中國國家主席習近平。(路透資料照片)

在美國的壓力下，荷蘭政府拒絕向艾司摩爾（ASML）發放向中國出口產品的許可證。首相呂特（Mark Rutte）將於下周前往北京與中國國家主席習近平 就經濟關係舉行會談，這次會談可能會因高科技晶片 及設備出口政策問題而變得緊張。

法廣網引述路透報導，艾司摩爾主導著全球光刻系統市場，據1月1日起實施的規定，艾司摩爾不再獲得荷蘭政府向中國客戶運送其更先進的DUV光刻機工具系列的許可。

2023年，該公司向中國晶片製造商出售了價值超過60億歐元（約65億美元）的設備，使中國成為艾司摩爾的第二大市場。

報導指出，中國國家主席習近平的首要政策目標之一是中國建立自主晶片製造業，並為此花費數十億美元對相關企業進行補貼。與此同時，美國政府正尋求削弱中國製造自己晶片的能力，並尋求荷蘭和日本政府的援助來限制設備出口。

在3月26日至27日的訪問期間，荷蘭首相呂特預計將會見習近平和中國國務院 總理李強，荷蘭貿易大臣范呂文（Geoffrey van Leeuwen）也將隨行，並預計會見中國貿易部長王文濤。

范呂文日前曾表示，因憂慮ASML的電腦晶片設備會被中國用於軍事目的，決定撤回ASML部份產品的對華出口許可。