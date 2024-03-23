美議員以國安為由 促加稅大疆等中無人機

美國兩黨議員近日以國安為由，敦促政府對大疆（DJI）在內的中國無人機製造商提高關稅，大疆遭鎖定表示抗議。（中新社）

美國兩黨議員近日以國家安全為由，要求拜登政府對包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel Robotics）在內的中國無人機製造商採取行動，包括提高關稅 。對此，大疆21日表示，反對基於原產國的限制。

綜合路透、環球時報報導，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨 籍加拉格爾（Mike Gallagher），該委員會資深民主黨籍克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi），以及其他11名議員近日在寫給美國貿易代表、商務部 和國土安全部的一封信中，敦促政府對中國無人機製造商採取行動，目的是阻止對國家和經濟安全構成明顯威脅的技術在美國市場大規模擴散。

這些議員表示，中國無人機製造商在美國消費級無人機市場占有77%以上的份額，在商用級無人機市場占有90%以上的份額。 目前美國對中國無人機加徵25%的關稅「不足以應付」進口激增。議員還說，馬來西亞對美國的無人機出口在2019年還很少，但在2023年前11個月超過了56.5萬架，這些數字引發了對於中國可能透過馬來西亞轉運來規避美國法律的擔憂。

針對美國跨黨派議員的呼籲，大疆回應表示「反對基於原產國的限制」，並稱大疆方面嚴格遵守相關國家的數據隱私保護法律法規，其旗下無人機產品「正在幫助美國企業更有效率地工作和解決相關問題」。

這已不是美方第一次鎖定中國無人機。法廣報導指出，美國國會2019年曾禁止五角大廈購買或使用中國製造的無人機和零件。美國商務部於2020年12月將大疆列入政府的出口管制名單。美國財政部則在2021年12月將包括大疆在內的8家中國科技公司納入投資黑名單。

據報導，有美國共和黨議員去年早些時候表示，美國銷售的無人機中有超過50%由大疆製造。該無人機被廣泛用於美國的公共安全機構。