我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

美議員以國安為由 促加稅大疆等中無人機

記者陳宥菘／北京23日電
美國兩黨議員近日以國安為由，敦促政府對大疆（DJI）在內的中國無人機製造商提高關稅，大疆遭鎖定表示抗議。（中新社）
美國兩黨議員近日以國安為由，敦促政府對大疆（DJI）在內的中國無人機製造商提高關稅，大疆遭鎖定表示抗議。（中新社）

美國兩黨議員近日以國家安全為由，要求拜登政府對包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel Robotics）在內的中國無人機製造商採取行動，包括提高關稅。對此，大疆21日表示，反對基於原產國的限制。

綜合路透、環球時報報導，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍加拉格爾（Mike Gallagher），該委員會資深民主黨籍克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi），以及其他11名議員近日在寫給美國貿易代表、商務部和國土安全部的一封信中，敦促政府對中國無人機製造商採取行動，目的是阻止對國家和經濟安全構成明顯威脅的技術在美國市場大規模擴散。

這些議員表示，中國無人機製造商在美國消費級無人機市場占有77%以上的份額，在商用級無人機市場占有90%以上的份額。 目前美國對中國無人機加徵25%的關稅「不足以應付」進口激增。議員還說，馬來西亞對美國的無人機出口在2019年還很少，但在2023年前11個月超過了56.5萬架，這些數字引發了對於中國可能透過馬來西亞轉運來規避美國法律的擔憂。

針對美國跨黨派議員的呼籲，大疆回應表示「反對基於原產國的限制」，並稱大疆方面嚴格遵守相關國家的數據隱私保護法律法規，其旗下無人機產品「正在幫助美國企業更有效率地工作和解決相關問題」。

這已不是美方第一次鎖定中國無人機。法廣報導指出，美國國會2019年曾禁止五角大廈購買或使用中國製造的無人機和零件。美國商務部於2020年12月將大疆列入政府的出口管制名單。美國財政部則在2021年12月將包括大疆在內的8家中國科技公司納入投資黑名單。

據報導，有美國共和黨議員去年早些時候表示，美國銷售的無人機中有超過50%由大疆製造。該無人機被廣泛用於美國的公共安全機構。

商務部 共和黨 關稅

上一則

調查：富裕港人擬年花11萬美元旅遊 多花在高檔食宿

下一則

香江觀察／數十萬人離港 留下的是「十五十六」港人心

延伸閱讀

俄羅斯恐攻逾60死...美國月初就曾警告 遭普亭駁斥「別恐嚇」

俄羅斯恐攻逾60死...美國月初就曾警告 遭普亭駁斥「別恐嚇」
賴清德參訪無人機國家隊 赫見零件「MADE IN CHINA」

賴清德參訪無人機國家隊 赫見零件「MADE IN CHINA」
布林肯會內唐亞胡 BBC：他想讓內唐亞胡聽進美國擔憂

布林肯會內唐亞胡 BBC：他想讓內唐亞胡聽進美國擔憂
烏克蘭猖狂猛攻俄煉油廠 美國嚇壞要烏停手 白宮前顧問曝拜登恐懼2事

烏克蘭猖狂猛攻俄煉油廠 美國嚇壞要烏停手 白宮前顧問曝拜登恐懼2事

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注