歡迎更多投資… 習近平被曝下周將晤「一票」美企CEO

中國國家主席習近平18日在湖南長沙市的巴斯夫杉杉電池材料有限公司考察，了解當地加快發展新質生產力、擴大高水平對外開放等情況。(新華社)

在外資加速撤離中國之際，北京近來加大吸引外資力道。中國國家主席習近平 在湖南調研時強調，歡迎更多外國企業來華投資 發展。據華爾街日報披露，習近平下周將在北京與多位美國企業高層會晤。這是繼去年11月美國舊金山晚餐會後，習近平再一次與美國商界領袖聚會。

來源：玉麒麟

自由亞洲電台引述華日報導指出，這場會晤計畫辦在3月24日至25日於北京舉行的「中國發展高層論壇」 （China Development Forum, CDF）後，時間訂於3月27日，出席名單還未底定，仍有可能最後一刻取消。

知情人士透露，目前預計出席人士包括丘博保險集團執行長伊凡‧格林伯格（Evan G. Greenberg）、美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）等。

報導表示，「中國發展高層論壇」 會後讓習近平與美國企業領袖會晤屬罕見。這場聚會是跟進去年11月由美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會共同在舊金山為習近平舉辦的晚餐會。

至於今年「中國發展高層論壇」 有誰出席，根據與會者名單草稿，美國商界領袖預計出席人數34人，較去年的23人增加，其中包括蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、對衝基金城堡投資執行長肯·葛瑞芬（Ken Griffin）、匯豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）等。

但到目前為止，連承辦方也不清楚哪位中國領導人會出席活動並與CEO們會面，這個人可能是國家主席習近平，也可能是國務院 總理李強。這次論壇由直屬中國國務院的一個高層智庫承辦。

雖然中國政府在最後一刻確認領導人是否出席的做法並不罕見，但這一次卻尤為撲朔迷離。

據大公報報導，習近平近日在湖南考察，強調湖南要牢牢把握自身在構建新發展格局中的戰略定位，打造國家重要先進製造業高地、具有核心競爭力的科技創新高地，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先，奮力譜寫中國式現代化湖南篇章。他並強調，中國開放的大門會越開越大，「我們願意同世界各國加強交流合作，歡迎更多外國企業來華投資發展」。