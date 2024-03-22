美承認阿魯納查省是印度領土 中媒批忽悠、遞毒酒

外交部發言人林劍主持例行記者會。(取材自中國外交部)

美國近日承認中印邊界屢傳爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）是印度 的一部分，此舉引起中國強烈不滿，中國外交部批評美方挑動他國的爭端，服務其地緣政治私利。官媒也發聲稱美表面上好像是幫印度，但卻向印度遞上一杯毒酒。

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印度近日重申阿魯納查省是印度「不可分割的一部分」，稱中國對這一地區的領土主張是荒謬的。總理莫迪更是為該地海拔13000英尺的色拉隧道開通揭幕。

美國之音報導，美國國務院 發言人巴特爾（Vedant Patel）20日指出，美國承認阿魯納查省是印度領土。並強烈反對通過軍事或民事入侵或侵占實際控制線的方式推動領土主張的任何單方面企圖。

對此，中國外交部發言人林劍回應，中印的邊界從未劃定，藏南地區歷來是中國領土，這一基本事實不容否定。林劍批評美方一貫不擇手段地挑動、利用他國的爭端，以服務其地緣政治私利。

中國官媒環球時報發表社評指出，因臨近大選，印度最近又開始頻繁在中印邊界問題上做文章。美國國務院幾句表態，公然介入與其毫不相幹的中印邊界問題，而且明確支持印度的主張，表面上好像是幫印度，實際上是遞給印度一杯誘人的毒酒。

社評說，中國政府從不承認並堅決反對印度非法設立的阿魯納查省，這一地區也是中印邊界問題東段爭端的核心。「把炒作邊界問題和安全問題當作拉選票、博人氣的法寶，無異於在刀尖起舞」。

社評提到，當前中印邊境局勢總體穩定，中印軍長級會談已經進行了21輪，取得了一定進展。邊境地區的和平與安寧，是中印兩國人民的共同心願，符合兩國根本利益。如果印方在外人的煽動和忽悠之下，以為可以通過一些手段占些便宜，那麽到時候吃大虧的一定還是印度。