美媒：華為面對圍堵 生命力驚人 美點名中芯擬再制裁

華為近年來成為美國科技圍堵中國的指標企業。但美媒分析，華為面對美國的嚴厲制裁表現出「驚人生命力」。(路透)

華為 近年來成為美國科技圍堵中國的指標企業。美媒分析，華為面對美國的嚴厲制裁表現出「驚人生命力」，除業績超出預期，也顯示出美方制裁中國科技產業存在局限性。

華爾街日報21日發表題為「從華為回歸，看美國影響力及其局限」的分析報導指出，華為是中國行動通訊技術領域的佼佼者，也是中國高科技雄心的典型代表，同時也是美國決心挫敗中國雄心壯志的象徵。正因如此，華為面對美國制裁表現出的「驚人生命力」，很能說明未來幾年美中科技戰將如何演化。

報導認為，美國對關鍵上游技術的箝制，使其擁有強大的力量削弱中國的龍頭企業，大幅抬高中國科技進步的成本。但只要中國政府願意不惜代價補貼本土晶片 產業，且全球包括中國本身、俄羅斯及開發中國家在內的很大一部分買家仍熱衷購買中國產品，就很難完全阻止中國的科技進步。

報導稱，華為2023年推出的高階智慧手機Mate 60 Pro，採用了與7奈米製程相當的晶片技術，在中國大受歡迎，更令美國吃驚，在目前的制裁下，這種技術被認為不可能在中國實現。儘管目前還不清楚這一技術的經濟效益如何，也不清楚量產難度有多大，但反映了中國半導體行業取得的突破。

相較於智慧手機，華為電信設備業務抵抗制裁的能力要強得多，其營收在2020至2022年僅下降6%。到2023年，華為在全球電信設備市場的市占率仍有30%，與過去幾年相較基本保持穩定。這是因為建造基地台等設備所需的零組件比智慧型手機 少得多，容易透過庫存或調用其他廠商零組件解決問題。

同時，對西方國家來說，更換網路設備花費的時間，要遠多於購買智慧型手機，且中國和其他開發中國家仍堅持使用華為的設備。

報導提到，美國似乎會採取新的因應措施，向一些中國零組件供應商限制供貨，這也許會延緩中國技術的進一步發展，並繼續給華為及中國先進晶片產業製造阻力。然而，技術層面制裁越深入，執行起來就越困難，就像西方國家2022年以來對俄羅斯實施的制裁一樣。

另外，美國商務部一名高級官員在21日的聽證會上表示，中國最大的受制裁芯片製造商中芯國際生產為華為Mate 60 Pro手機提供動力的芯片，可能違反了美國出口法規。

據路透報導，中國中芯國際可能違反美國出口限制，讓華為獲得芯片正式上市。

當國會議員邁克爾·麥考爾詢問中芯國際是否違反了美國出口規則來生產芯片時，負責出口政策的艾倫·埃斯特維茲表示，「可能是的，我們將不得不進行評估。」